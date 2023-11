Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 29 novembre

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 29 novembre, su Rai3 alle 21:20 con la decima puntata della nuova stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana) che aiuta a risolvere i casi di persone scomparse.

Anticipazioni mercoledì 29 novembre 2023

La morte di Giulia Cecchettin

Filippo Turetta, che nella notte tra l'11 e il 12 novembre ha ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato interrogato per la prima volta ieri nel carcere veronese di Montorio. Il ragazzo ha ammesso di aver ucciso Giulia e di voler scontare quanto la giustizia italiana prevede per quanto compiuto. Oltre alla dichiarazioni spontanee, però, l'omicida ha rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti, avvalendosi della facoltà di non rispondere, lasciando spazio a quello che è stato definito un pianto dirotto.

Sul caso, però, restano ancora aperti tanti interrogativi, a cominciare dal ruolo che (non) hanno avuto le forze dell'ordine in quella tragica notte.

Come mai dopo che un testimone ha parlato di una ragazza aggredita e costretta a salire in una macchina, i carabinieri hanno preso la denuncia di scomparsa come allontanamento volontario?

Prosegue, a questo proposito, la campagna di "Chi l'ha visto?" insieme all'Associazione Penelope affinché la causa di allontanamento sia considerata "ignota", visto che tra i casi più drammatici di quello che viene spesso frettolosamente derubricato come allontanamento volontario c'era anche quello di Pamela Mastropietro, la ragazza fatta a pezzi e ritrovata in due valigie.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.