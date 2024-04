Chi l'ha visto stasera su Rai 3: anticipazioni e casi del 24 aprile

Chi l'ha visto torna stasera, mercoledì 24 aprile, su Rai3 alle 21:20 con la nuova puntata di stagione. Alla guida ancora una volta Federica Sciarelli, che festeggia così i 20 anni come conduttrice dello storico programma (uno dei più longevi della TV italiana). E che ha rassicurato gli spettatori: nonostante le voci insistenti, non lascerà la RAI per andare al Nove o in altre reti.

Anticipazioni mercoledì 24 aprile 2024

Non si hanno ancora notizie della signora Mara Favro, la mamma di 51 anni sparita nel nulla di notte dopo il turno di lavoro in un ristorante. Ha inviato messaggi fino alle cinque del mattino, e poi? Che cosa è successo? A "Chi l'ha visto?" in esclusiva saranno presentate stasera nuove testimonianze.

E poi il caso di Gianfranco Bonzi, che si era innamorato sui social ma aveva scoperto di essere stato ingannato da una finta Dua Lipa, da cui era poi stato anche minacciato. Qualcuno, con un profilo evidentemente falso, gli ha chiesto soldi fingendo amore e ora li chiede a chi lo cerca, dicendo di sapere dove si trova.

E ancora: due mamme, la mamma di Alessandro Venturelli e la mamma di Cristina Golinucci, che si battono affinché i loro casi non vengano archiviati.

Chi l'ha visto è come sempre visibile anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Nella sezione dedicata al programma sono anche consultabili molte delle vecchie puntate.