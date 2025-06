Chi l'ha visto?: Federica Sciarelli svela quando lascerà lo storico programma di Rai 3

Nonostante le voci che ogni estate ritornano come tormentoni, Federica Sciarelli non lascia Chi l'ha visto? (almeno non ancora). Ma per la prima volta, la giornalista storica del programma crime più longevo e amato di Rai 3 apre una porta sul futuro. E rivela a chi potrebbe passare il testimone.

Una stagione ancora al timone di Chi l'ha visto?, ma con lo sguardo proiettato oltre

Chi l'ha visto?

Federica Sciarelli continuerà a condurre Chi l'ha visto? anche nella stagione 2025/2026. Lo ha confermato lei stessa in un'intervista a Vanity Fair, mettendo a tacere i gossip ricorrenti su un addio imminente. "Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo", ha detto, ma per la prima volta parla anche del "dopo". E non si nasconde dietro mezze frasi: "Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate", ha detto, lanciando così un messaggio chiaro a chi da anni segue la trasmissione.

Il ricambio generazionale è dietro l'angolo: chi raccoglierà il testimone?

Se c'è una certezza nella storia recente della tv italiana è che Chi l'ha visto? ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. E nel cuore di questa identità ci sono anche le inviate storiche che negli anni hanno guadagnato autorevolezza sul campo. I nomi più papabili? Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, entrambe fedelissime alla linea editoriale del programma e già volti familiari per il pubblico.

Sciarelli tra orgoglio e autoironia: "Magari divento campionessa di rollerblade"

Federica Sciarelli

Vent'anni di conduzione non si dimenticano facilmente. "Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così", ha confessato Sciarelli, che però non rinuncia all'ironia: "Magari diventerò campionessa di rollerblade". E intanto ricorda quanto sia stato importante accettare quella sfida, anni fa, quando qualcuno le aveva detto che passare dalla politica alla cronaca "sembrava una punizione".

"Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo", ha dichiarato. La realtà ha smentito tutti, tranne lei: Chi l'ha visto? è diventato un presidio civile, oltre che televisivo.

Il "fortino" di Rai 3 è pronto a resistere, anche senza la sua regina

Cosa succederà nel 2026? Ancora non è scritto, ma una cosa è certa: il programma non è solo della Sciarelli. È un lavoro corale, con una squadra che ha fatto della continuità e della serietà la sua forza. E quando lei deciderà di uscire di scena, lo farà lasciando tutto in ordine. Proprio come solo i grandi sanno fare.