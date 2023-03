Chi l'ha visto?: anticipazioni e casi della nuova puntata dell’8 Marzo, stasera su Rai 3

Stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. La puntata di oggi 8 marzo, accende i riflettori sul caso di Raffaele Lioce, scomparso a Foggia. Inoltre, si torna a parlare del caso di Marzia Capezzuti, ritrovata morta in un casolare.

Raffaele Lioce

Raffaele Lioce, dipendente delle Poste, è scomparso da Foggia da diversi mesi. Il suo appartamento è stato invaso da topi e da insetti. Lui, un accumulatore seriale, ha trasformato la sua casa in una discarica: scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi.

Marzia Capezzuti

Marzia Capezzuti è la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e ritrovata morta in un casolare. La ragazza si era trasferita a casa del fidanzato, deceduto nel 2019. Un'intera famiglia è sospettata per l'omicidio, per la scomparsa di Marzia Capezzuti sono indagati la suocera, la cognata con suo marito e suo figlio, oltre al titolare di una autofficina della zona

Liliana Resinovich

Liliana Resinovich è la donna triestina trovata senza vita in un boschetto, dopo circa venti giorni dalla sua scomparsa. La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio, ma il fratello della donna non crede a questa ipotesi. Nel corso della puntata saranno mostrati documenti e interviste inedite. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Sarà possibile seguire Chi l'ha visto? in diretta su Rai3 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile recuperare anche le puntate delle precedenti stagioni nella sezione On Demand e in quella appositamente dedicata al programma.