Chi l'ha visto?, anticipazioni 7 maggio: una nuova testimonianza rimette in discussione il caso Resinovich

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.20 su Rai 3 con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione tornerà ad occuparsi del caso di Liliana Resinovich, in cui è arrivato un nuovo colpo di scena.

I nuovi risvolti sul caso Resinovich

Al caso di Liliana Resinovich si aggiunge un altro tassello: negli scorsi giorni infatti, un tecnico che lavora in obitorio si è presentato in procura, autodenunciandosi. L'uomo infatti, ha dichiarato che potrebbe essere stato lui a causare la frattura della vertebra T2 della vittima.

Naturalmente, questa dichiarazione inaspettata riapre la battaglia tra le consulenze delle parti, dato che secondo la relazione di Cristina Cattaneo, Liliana sarebbe stata molto probabilmente picchiata e uccisa. Dopo la consulenza della Cattaneo, la procura indaga il marito Sebastiano Visintin.

Al momento Visentin è l'unico indagato per omicidio, ma i nuovi elementi emersi possono rimettere tutto in discussione.

Le storie degli scomparsi: Gina Monaco, Clara Rossignoli e Nicola Alfano

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli durante il programma

Il programma si occuperà poi della storia di Gina Monaco, la donna scomparsa a Ceglie Messapica che nelle ultime immagini in che abbiamo, corre svelta con una busta in mano.

Una telecamera l'ha ripresa vicino casa, poi è sparita: perché correva? Aveva paura di qualcosa o scappava da qualcuno? La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Infine Clara Rossignoli e la sua vita semplice in pochi luoghi: la casa, il bar, il tabaccaio. Improvvisamente, nessuno la vede più. Il cellulare dell'anziana signora è spento da quasi un mese e, anche per lei, si indaga per istigazione al suicidio.

Infine, la vicenda di Nicola Alfano, pizzaiolo napoletano scampato a un agguato ma poi, pochi mei dopo, misteriosamente scomparso.