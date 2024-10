Chi è TrigNO, il cantante di Amici 24 al centro di tutte le ultime polemiche?.

Tra i tanti cantanti che animano la nuova edizione del talent di Canale 5 c'è anche il giovane TrigNO che sta facendo molto parlare di sé non solo per le doti canore.

Si presenta come un artista già navigato. Ha profondi occhi azzurri, capelli neri come la notte e un'espressione da cattivo ragazzo. TrigNO è la nuova promessa di Amici 24, uno dei talenti che rincorre il successo e il sogno di diventare famoso. Nella scuola è entrato a settembre ed è allievo di Anna Pettinelli che sta cercando di plasmare le potenzialità del giovane artista. TrigNO sta facendo molto parlare di sé, non solo per la sua musica ma anche per quel carattere fuori dagli schemi che lo ha reso un personaggio molto controverso all'interno del programma, e che non riesce a legare subito con gli altri ragazzi della scuola. E le liti con Ilan e Vybes parlano chiaro. Ma chi c'è dietro il cantante che vuole "scimmiottare" le grandi star della musica?

Impulsivo e competitivo: chi è il vero TrigNO

La sua biografia racconta che è nato ad Asti 22 anni fa, ma ha trascorso a Milano gran parte della sua vita. Pietro Bagnadentro, questo il vero nome del cantante, prima di intraprendere la carriera di cantante è stato giocatore di calcio. A causa di un'infortunio, però, ha dovuto smettere di praticare lo sport. Scopre la musica a 16 anni e si cimenta prima nel trap poi intraprende nuove strade, come quella che sta percorrendo ad Amici. Si definisce un tipo impulsivo, competitivo e una persona disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Nella vita privata, pare che TrigNO sia fidanzato - o è stato fidanzato - con la modella Ege Monaco. Una storia che è già stata messa a dura prova e, infatti, sembra che il ragazzo abbia in corso un flirt con un'allieva del programma.

Oltre i gossip, il suo nome è già conosciuto nell'ambiente musicale. Nel 2020 ha firmato con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, pubblicando due singoli dal titolo Lento e Conto su di te. Un anno dopo - nel 2021 - è uscito il suo EP d'esordio, seguito dal singolo Casino in collaborazione con Joe Viegas, rilasciato su Spotify. Il cantante è tornato nella sua città natale nel 2019 salendo sul palco come artista esordiente al SonAsti - contest canoro locale. Ha aperto inoltre il concerto di Rondodasosa nel 2022.