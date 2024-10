Amici 24: l'ex di Trigno sbotta: "Chiara una grandissima zo**la, lui un grande co**ione"

Ege Monaco, ex fidanzata del cantante Trigno, ha pubblicato un acceso sfogo sui social dopo aver assistito al daytime di Amici 24. Trigno, infatti, sembrava essersi avvicinato alla ballerina Chiara Bacci, suscitando la reazione di Ege.

In un post carico di rabbia, Ege ha insultato duramente Chiara, definendola con epiteti volgari. Inoltre, ha attaccato anche il suo ex, accusandolo di comportamento scorretto e usando parole molto forti nei suoi confronti.

La vicenda ha subito fatto il giro del web, attirando l'attenzione degli appassionati di Amici, divisi tra sostenitori e critici delle parole di Ege.

Egle Monaco, la fidanzata di TrigNo sfoga la sua rabbia sui social

"Chiara una grandissima Zoccol che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande co*ione come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, sì ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilessata che mai. So di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona".

Lo sfogo ha sollevato domande sulle dinamiche personali dei concorrenti e sulla loro influenza sugli sviluppi del talent show, spingendo molti a chiedersi se questi drammi personali influenzeranno il percorso artistico dei protagonisti in gara.

L'episodio mette in luce quanto il confine tra vita privata e pubblica sia labile per i concorrenti di reality e talent show, con reazioni forti che emergono sui social a ogni interazione significativa.

TrigNo è diventato single? Scoppia il "caso" ad Amici 24

Tuttavia, né Trigno né Chiara hanno ancora risposto pubblicamente alle affermazioni di Ege, mantenendo un profilo più riservato rispetto alla polemica in corso.

Il caso potrebbe tuttavia riservare nuovi sviluppi, data la natura esplosiva delle accuse e il coinvolgimento diretto di due concorrenti di uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano.

In attesa di ulteriori dichiarazioni ufficiali, la vicenda continua a far discutere e ad alimentare il gossip tra i fan dello show.