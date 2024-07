Temptation Island 2024, il tentatore Simone avvistato con una fidanzata: ecco chi si lascerà stasera

Stasera, 11 luglio, andrà in onda il terzo episodio di Temptation Island, il popolare docu-reality che tiene incollati alla televisione milioni di spettatori. Nella puntata precedente, il falò di confronto ha segnato la fine della relazione tra Ludovica e Christian. Durante questo intenso momento, lui ha deciso di dire addio alla sua fidanzata e, a un mese dalla conclusione del programma, entrambi hanno confermato la loro scelta.

In arrivo nuovi colpi di scena a Temptation Island

La separazione tra i due ragazzi sembra che non sia stata l'unica rottura che ha scosso il programma. Lo youtuber Cristiano Cervigni ha rivelato che, secondo una sua amica, il tentatore Simone Dell'Agnello è stato avvistato in compagnia di una delle fidanzate e lui crede di aver identificato di chi si tratta.

Nel primo episodio, Simone era stato scelto da Alessia, la fidanzata di Lino, nelle puntate andate in onda lei ha assistito impotente all'avvicinamento del suo ragazzo alla tentatrice Maika, chiedendo due volte il falò di confronto, richieste che Lino ha sempre rifiutato. Per questo motivo Alessia e Simone hanno interagito poco, Cervigni sospetta che l'ex calciatore di Serie B abbia lasciato il programma con un'altra ragazza.

Siria fidanzata di Matteo

Secondo le sue ipotesi, Simone sarebbe uscito con Siria, che era arrivata all'Is Morus Relais con Matteo. La settimana scorsa, Siria e Matteo hanno mostrato segnali di crisi; lei ha accusato il fidanzato di essere distaccato, spiegando come la sua perdita di peso di 85 chili l'abbia trasformata e le abbia permesso di scoprire una nuova dimensione di sé, mentre il fidanzato ha attribuito la sua freddezza a un muro emotivo eretto dopo essere stato bullizzato da giovane.

Temptation Island: Ludovica e Christian confermano l'addio, ma le indiscrezioni dicono altro

Cristiano Cervigni ha spiegato perchè presume che Siria abbia lasciato Matteo per Simone: "Ho notato che nelle anticipazioni della terza puntata si vede una delle fidanzate insieme a Simone, per questo sono arrivato alla conclusione che la coppia scoppiata è quella formata da Siria e Matteo. Anche perché Siria, vi ricordo, abita a Massa, una città vicina a Tirrenia. Mi dispiace per Matteo, ma credo che loro due si lasceranno".