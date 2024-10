Chi è Sienna, la ballerina australiana di Amici 24 e allieva di Emanuel Lo

Che sia sempre stato un programma molto inclusivo è un dato di fatto. Amici ha sempre promosso una cultura molto all'avanguardia e si è approcciato con decisione al mondo dei giovani. Tantissimi sono i talenti italiani che si sono affermati nell'ambiente ma, nel corso delle ultime edizioni, tra gli allievi si sono intravisti anche ragazzi che non sono nati nel nostro Paese e che hanno sfruttato la popolarità del talent per ampliare i propri orizzonti.

Sienna, ad esempio, è una ballerina che vive in Italia da cinque anni ma è nata e cresciuta in Australia. Amica di Isobel e di Dustin (due ballerini delle passate edizioni), è nella classe del talent dalla prima puntata ed è sotto l'ala protettiva di Emanuel Lo. Sta facendo un buon percorso all'interno della scuola ma è "presa di mira" dalla Celentano a causa delle sue linee del corpo poco versatili e per uno stile di ballo per nulla incisivo. Sienna, invece, ha talento da vendere.

Sienna, dall'Australia all'Italia per il sogno della danza: chi è la ballerina di Amici 24

Sulla vita privata di Sienna conosciamo ben poco. La giovane è alla sua prima esperienza davanti alle telecamere quindi, fino a questo momento, del suo passato prima di Amici non si hanno tante informazioni. Il nome completo è Sienna Osborne e nasce in Australia nel 2005. Arriva in Italia cinque anni fa e si trasferisce a Genova. Dopo essersi trasferita ha studiato nella prestigiosa scuola di danza Naima, situata proprio a Genova. Ha sempre affermato di amare tanto il suo lavoro e, per questo motivo, ha tentato la fortuna nella scuola di Amici.

Non ha mai nascosto la sua amicizia con Isobel e Dustin, anche loro originali dell'Australia e che sono stati i protagonisti delle passate edizioni di Amici: Isobel è stata ballerina della Celentano due anni fa e Dustin, invece, nel 2023. Sienna nasce con uno stile modern ma con facilità riesce a eseguire anche altre coreografie. Deve ancora crescere, soprattutto nell'interpretazione, ma con i consigli di Emanuel Lo ha sicuramente ottime chance. Nonostante la sua bravura non viene apprezzata dalla Maestra Celentano, tanto è vero che, più volte, ha messo in dubbio il suo banco.