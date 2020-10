Chi è senza colpa: stasera su Rai5 il film con James Gandolfini e Tom Hardy

Stasera su Rai5 alle 21:15, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, va in onda Chi è senza colpa, noir metropolitano di Michaël R. Roskam, con Tom Hardy, Noomi Rapace e James Gandolfini, qui alla sua ultima apparizione cinematografica.

Chi è senza colpa: Tom Hardy e James Gandolfini in una scena

Tratto dal racconto "Animal Rescue" di Dennis Lehane, già autore di "Mystic River" e "Shutter Island", Chi è senza colpa ci porta a New York. Bob Saginowski (Tom Hardy) vive a Brooklyn e lavora come barman nel locale di suo cugino Marv (James Gandolfini), inserito nel giro del riciclaggio di denaro dei criminali locali.

Bob è un tipo solitario che non si pone troppe domande, ma dopo essersi imbattuto in un cucciolo di pittbull - abbandonato in cattive condizioni in un bidone dei rifiuti - ed essere entrato in contatto con Nadia (Noomi Rapace), una donna misteriosa dal passato oscuro, si troverà coinvolto in prima persona in una faccenda che ha radici nel passato del quartiere dove tutti - parenti, amici e nemici -, cercano di tirare avanti, ad ogni costo.

Vincitore del premio per la migliore sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastiàn, il film segna l'ultima apparizione di James Gandolfini, morto a Roma per un infarto il 19 giugno 2013.