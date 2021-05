Chi è senza colpa: Tom Hardy adottò un cane durante le riprese del film

Tom Hardy adottò un cane durante le riprese di Chi è senza colpa, meglio noto come The Drop - Chi è senza colpa, un film del 2014 diretto da Michaël R. Roskam basato sul racconto breve Animal Rescue di Dennis Lehane. La pellicola narra la storia di Bob Saginowski, un barman che rimane coinvolto in un'indagine dopo che il bar in cui lavora, gestito dalla mafia, viene derubato.

Chi è senza colpa: Tom Hardy e James Gandolfini in una scena

Al fine di preparasi ad interpretare i loro rispettivi ruoli Hardy e Noomi Rapace furono spinti da Roskam a recarsi presso un canile dove ogni giorno decine di persone adottano cuccioli provenienti da tutti gli Stati Uniti. Hardy non resistette, essendo un amante degli animali, e adottò subito un cane: una femmina di pitbull che portò con se sul set per l'intera durata delle riprese.

Tom ha lavorato con ben cinque cani diversi sul set del film e, avendo stretto un rapporto molto intimo con uno di loro, era solito portarlo a casa dopo una lunga giornata di lavoro per mangiare una pizza e coccolare il cane. Un giorno, secondo il regista, l'attore si presentò in un bar con il cane accoccolato intorno al suo collo all'interno del cappuccio della sua felpa.

Chi è senza colpa: Tom Hardy e il suo cucciolo

A proposito di Chi è senza colpa e del suo amore per i cani Tom Hardy ha dichiarato: "Ho adorato questo film perché adoro gli animali, sono un vero e proprio 'cercatore di cani'. La mia ragazza mi dice sempre: 'Non ti è permesso portare un altro cane a casa'. Ma ne troverò sempre uno. Ne ho portato uno da Brooklyn, a dire il vero, adottato durante le riprese di questa pellicola. Adesso ne abbiamo due a casa e sono abbastanza... ma io amo i cani. Sono il mio animale preferito."