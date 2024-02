Chi è Selin Yeninci, l'attrice che interpreta Saniye Taşkın nella serie turca Terra Amara

Selin Yeninci è l' attrice turca nota in Italia per il ruolo di Saniye Taşkın in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lei.

Selin Yeninc è una delle protagoniste femminili di Terra Amara, la popolare soap turca in onda su Canale 5. L'attrice, grazie al ruolo di Saniye Taşkın interpretato nella serie, ha raggiunto la fama sia in patria sia all'estero e in particolare in Italia dove Terra Amara e molto seguita ed il suo personaggio è molto amato.

Selin Yeninci: La vita e la carriera dell'attrice turca

Selin Yeninci, nata il 16 gennaio 1988 a Smirne, Turchia, si è affermata come una delle attrici più amate del panorama televisivo turco. Conosciuta principalmente per il suo ruolo di Saniye Taşkın nella celebre serie Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), Selin ha conquistato il cuore del pubblico con la sua straordinaria recitazione e la sua presenza carismatica sullo schermo.

Biografia

Selin Yeninci ha trascorso la sua infanzia a Smirne e ha conseguito il diploma presso il liceo Atatürk di Smirne nel 2006, dove si è distinta come capo studentessa del dipartimento teatrale. Successivamente, nel 2011, ha completato i suoi studi presso la facoltà di belle arti della Dokuz Eylul University.

Sin da giovane, Selin ha dimostrato una passione e un talento straordinario per la recitazione, che ha coltivato con impegno e dedizione. In seguito si unisce alla compagnia teatrale Oyun Atölyesi con la quale porta in scena degli adattamenti di spettacoli famosi come Macbeth e La nuit de Valognes.

Carriera

Dopo essersi diplomata, Selin Yeninci ha iniziato la sua carriera teatrale presso l'Oyun Atölyesi, dove ha avuto l'opportunità di lavorare con rinomati attori come Haluk Bilginer. La sua versatilità e il suo talento le hanno permesso di spaziare tra diverse forme di espressione artistica, dalle rappresentazioni teatrali al cinema e alla televisione.

Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2011 con la serie Cennetin Sırları, seguito da ruoli in altre serie di successo come Galip Derviş e Vicdan. Tuttavia, è stato il suo ruolo di Saniye Taşkın in Terra Amara a garantirle un posto di rilievo nell'industria dell'intrattenimento turco. Con oltre 100 episodi trasmessi tra il 2018 e il 2022, la serie ha catturato l'attenzione del pubblico internazionale e ha consacrato Selin come una delle attrici più talentuose della sua generazione.

Dopo Terra Amara ha recitato nella serie Annenin Sırrıdır Çocuk, trasmessa nel 2022. Oltre alla televisione, Selin ha anche fatto incursioni nel mondo del cinema, con ruoli in film come Toz Ruhu, Olur Olur, Nasipse Adayız, You Know Him, e Kurak Günler di Emin Alper.

La sua presenza sul grande schermo ha contribuito ulteriormente a consolidare la sua reputazione come una delle attrici più versatili e apprezzate del panorama cinematografico turco.

Vita Privata

Riservata riguardo alla sua vita privata, Selin Yeninci ha un fratello di nome Okan. L'attrice ha confermato di essere impegnata sentimentalmente, anche se non ha rivelato il nome del fidanzato. In diverse interviste ha espresso il desiderio di diventare madre, anche se non ha specificato piani immediati in tal senso.

Profilo Instagram e seguiti social

Per coloro che desiderano seguire Selin Yeninci sui social media, l'attrice è attiva su Instagram con il profilo @selinyeninci, dove condivide aggiornamenti sulla sua carriera e momenti della sua vita quotidiana, sebbene mantenga una certa riservatezza riguardo alla sua sfera privata.