Chi è la compagna di Riccardo Scamarcio, Angharad Wood

Secondo alcuni fonti anonime Riccardo Scamarcio, protagonista de Lo spietato, è profondamente innamorato di Angharad Wood: una manager e avvocatessa di successo, di origini londinesi, nata nel 1974. L'attore pugliese ha iniziato a frequentare la sua compagna qualche anno dopo la fine della sua lunga relazione con Valeria Golino.

Valeria Golino con Riccardo Scamarcio

Scamarcio ha mantenuto un ottimo rapporto con la Golino e, anche dopo il loro addio, i due hanno lavorato spesso insieme. "La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita" ha dichiarato l'attrice durante un'intervista risalente allo scorso anno, "D'altra parte più c'è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze... Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film".

Magari: Riccardo Scamarcio a Locarno 2019

La compagna dell'attore lavora ancora come avvocato ma, in primo luogo, è la dirigente della Tavistock Wood, un'agenzia con sede a Londra che gestisce l'immagine di celebrità come Alessandra Mastronardi, Dominic West, Dustin Hoffmann, Eva Green e Kasia Smutniak.

Riccardo Scamarcio ha portato avanti con estrema riservatezza la relazione con Angharad Wood, la quale, nonostante la sua professione, non è presente su nessun social e vive da sempre la sua vita lontana dai riflettori. La coppia, che finora è stata fotografata assieme pochissime volte, si sarebbe sposata in segreto lo scorso anno dopo la nascita della loro prima figlia, Emily.