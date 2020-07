Chernobyl, l'ultimo episodio stasera su La7: le anticipazioni

Ultimo appuntamento, stasera su La7 alle 21:15, con Chernobyl, la miniserie HBO vincitrice di 3 Premi Emmy che ha raccontato il disastro del 1986, il più grande mai avvenuto in una centrale nucleare.

Le anticipazioni dell'ultimo episodio: Valery, Boris e Ulana rischiano la reputazione, mettendo a repentaglio anche la propria vita, per esporre la verità su Chernobyl.

Legasov ha mentito alla IAEA di Vienna, così Djatlov, Bryukhanov e Fomin vengono processati nella città abbandonata di Chernobyl.

Alcuni flashback svelano che, a causa di un ritardo nel test di sicurezza e per colpa dell'impazienza di Djatlov, il reattore si è prima bloccato, subendo poi un picco di potenza. Akimov non è riuscito ad attivare lo spegnimento per via di un errore di progettazione nelle barre di controllo.

Legasov però, nel corso della testimonianza, rivela di aver mentito a Vienna così, al termine della nuova deposizione, gli viene notificato dal KGB che non potrà mai più parlare di Chernobyl, che la nuova testimonianza verrà stracciata, che non gli sarà più permesso di lavorare fin quando avrà vita. Il finale della puntata svela quale sia stato il reale destino dei protagonisti sopravvissuti al terribile disastro.