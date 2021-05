Cher: la star della musica annuncia che la sua vita diventerà un film

Cher ha annunciato che la sua vita diventerà un film che verrà prodotto da Universal Pictures, notizia che la star della musica ha condiviso prima di celebrare il suo settantacinquesimo compleanno.

A occuparsi del progetto saranno i produttori Judy Craymer e Gary Goetzman che hanno già contribuito a portare al successo Mamma Mia!.

Una performance musicale di Cher

La sceneggiatura del lungometraggio biografico che racconterà la storia di Cher sarà firmata da Eric Roth, recentemente autore di Killers of the Flower Moon e Dune.

L'artista, che aveva recitato nel sequel di Mamma Mia!, sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva. Il progetto racconterà l'ascesa verso al successo dell'artista da quando si è trasferita a 16 anni a Los Angeles, avvicinandosi a Sonny Bono mentre lui stava lavorando per il produttore musicale Phil Spector all'inizio degli anni '60, e ritrovandosi coinvolta nella realizzazione di brani come Be My Baby e You've Lost That Lovin' Feelin. Il legame tra Cher e Sonny è diventato poi più profondo, portandoli a sposarsi ed esibirsi insieme. La cantante avrebbe potuto iniziare fin da subito una carriera come solista, ma la presenza di Sonny accanto a lei le permetteva di affrontare l'ansia da palcoscenico. Canzoni come I Got You Babe ha portato il duo ad avere un enorme successo, facendoli inoltre diventare le star dello show The Sonny & Cher Comedy Hour e delle icone della moda. Negli anni '80 Cher ha poi iniziato la sua carriera come attrice recitando in film come Silkwood, Mask - Dietro la maschera, Le streghe di Eastwick e vincendo un Oscar grazie al film Stregata dalla luna. L'artista non ha poi mai abbandonato la musica, arrivando a vendere in carriera oltre 100 milioni di dischi e diventando un'importante attivista.

Craymer ha dichiarato: "Io e Gary siamo elettrizzati nel lavorare di nuovo con Cher e questa volta portando la sua vita vera sul grande schermo. Non si può che essere attirati e ispirati dal talento, dalla forza, dall'intelligenza unica, dal calore e dalla visione di Cher. Il suo successo senza paragoni nel mondo della musica, del cinema e della tv hanno ispirato intere generazioni. Non potremmo essere più felici nel raccontare la sua storia agli spettatori cinematografici".