Cher: "Un uomo provò ad uccidermi a Broadway nel 1982"

Cher ha dichiarato che un uomo tentò di ucciderla a Broadway nel 1982. Come riporta il Daily Mail, la celebre cantautrice e attrice è stata aggredita mentre stava recandosi a lavorare a Broadway.

Cher con il premio Oscar vinto per Stregata dalla luna

Cher ha raccontato a G2 Magazine di The Guardian un triste episodio che le è capitato nel lontano 1982, quando l'attrice è stata aggredita da un uomo mentre si recava a lavoro. L'artista ha raccontato l'episodio spiegando perchè non ami uscire subito fuori alla fine di un concerto.

In modo particolare, nel 1982, Cher stava recitando a Broadway in Come Back to The Five and Dime al Martin Beck Theatre.

Cher ha dichiarato: "Un uomo ha provato ad uccidermi nel 1982. All'epoca, mi piaceva scendere dal palco a Broadway e salutare le persone. Quest'uomo mi ha stretto la mano e ha immediatamente iniziato a farmi male, dicendomi che, se avessi fiatato, mi avrebbe uccisa".

Per fortuna, ad intervenire sono stati due fan, che hanno iniziato a correre verso Cher e il suo aggressore, spaventandolo e costringendolo alla fuga. Con questi due fan, poi, Cher ha avviato un rapporto di amicizia.

Recentemente, l'attrice è stata impegnata nella missione di salvataggio di Bua Noi, l'ultimo gorilla thailandese. Poi, Cher ha anche alimentato una campagna sui social media con l'obiettivo di liberare l'elefante più triste del mondo da uno zoo in Pakistan. In modo particolare, l'attrice si è mossa per Bua Noi, scrivendo anche una lettera al ministro dell'ambiente della Thailandia e pregandolo affinchè l'animale non venga maltrattato nello zoo in cui si trova. La sua volontà sarebbe quella di dare vita ad una sorta di santuario per animali di grossa taglia o di trasportare Bua Noi in Congo, in modo tale che il gorilla possa socializzare con i suoi simili.

Nel mondo del cinema, Cher è nota soprattutto per Le streghe di Eastwick e Stregata dalla luna. Recentemente, l'attrice ha recitato in Mamma Mia! Ci risiamo, insieme ad Amanda Seyfried e a Lily James.