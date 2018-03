Chef’s Table: Pasticceria, Corrado Assenza protagonista di una delle quattro puntate

Netflix ha annunciato che Chef's Table: Pasticceria, la docu-serie originale candidata agli Emmy, arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 13 aprile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

L'Italia torna ad essere protagonista in una delle quattro puntate della nuova stagione con Corrado Assenza che, con il suo Caffè Sicilia a Noto, è uno dei più pasticceri italiani più importanti al mondo.

Gli altri tre episodi esplorano il dietro le quinte dell'alta pasticceria di Christina Tosi e il suo Milk Bar negli Stati Uniti, dello spagnolo Jordi Roca con il suo ristorante El Celler de Can Roca a Girona e, infine, di Will Goldfarb con il suo particolarissimo Room4Dessert a Bali.

Ecco il trailer:

La locandina ufficiale: