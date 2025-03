Checco Zalone, il video L'ultimo giorno di patriarcato pubblicato l'8 marzo. Con lui c'è Vanessa Scalera

In occasione delle Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, Checco Zalone ha condiviso il video della sua canzone L'ultimo giorno di patriarcato.

Per celebrare l'8 marzo, Checco Zalone ha pubblicato una nuova canzone dal tono ironico e provocatorio: L'ultimo giorno di patriarcato. Il brano, accompagnato da un videoclip, vede la partecipazione dell'attrice Vanessa Scalera e offre una riflessione satirica sulla fine del patriarcato.

Il video, condiviso sui canali social di Zalone, è ambientato nel paese immaginario di San Masculo, dove una notizia sulla Gazzetta Ufficiale annuncia ai cittadini l'abolizione del patriarcato. Da quel momento, il protagonista si ritrova a dover affrontare le conseguenze di questa svolta epocale, tra incombenze domestiche e cambiamenti di ruolo.

"Fammi l'ultimo caffè, fallo come piace a me; stira l'ultima camicia, già mi sento soffocato: è l'ultimo giorno di patriarcato", canta Zalone, con il suo classico stile ironico.

Il patriarcato viene ribaltato nel videoclip

Nel video, la società patriarcale viene ribaltata: gli uomini si occupano delle faccende domestiche, spesso con risultati disastrosi, mentre le donne prendono il loro posto nei ruoli tradizionalmente maschili. Il videoclip è diretto da Gennaro Nunziante, storico collaboratore di Zalone e regista dei suoi film di successo.

Vanessa Scalera, nota al grande pubblico per la serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore, ha interpretato anche la zia di Sarah Scazzi nella serie sul delitto di Avetrana e ha recentemente preso parte all'ultimo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti.

Tra i versi della canzone, Zalone gioca con l'ironia sulle difficoltà dell'uomo moderno in una società finalmente equa: "Come è bello fare l'uomo emancipato, come è bello fare il cornuto. Tu che fumi la sigaretta, io con la scopa e la paletta. La mia donna prende il volo, io sto a casa a pigliarmela... Ma mi resta solo un tenero ricordo, di una gocciolina gialla sopra il bordo, che asciugavi con lo straccio profumato del patriarcato".

Il ritorno di Checco Zalone al cinema?

Il brano era stato già presentato a giugno 2024 in un evento speciale alle Terme di Caracalla, durante un concerto con Francesco De Gregori, e ora è stato ripubblicato in occasione della Festa della Donna.

Tolo Tolo: un'immagine promozionale di Checco Zalone

L'ultimo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, risale al 2020. Negli ultimi anni il comico si è dedicato al teatro, girando l'Italia con il tour "Amore + IVA". Tuttavia, si vocifera che il suo ritorno sul set sia imminente: il nuovo film, una commedia, potrebbe arrivare al cinema per Natale 2025.