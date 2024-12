Checco Zalone: ecco cosa sappiamo del nuovo film in arrivo a Natale 2025

Lo avevamo lasciato sul grande schermo nel 2020 nella sua (dis)avventura africana Tolo Tolo. Dopo tanti successi di pubblico, Checco Zalone ha abbandonato per un po' di tempo il set per dedicarsi al teatro e girare l'Italia col tour teatrale Amore + IVA. Adesso da più parti si vocifera di un suo ritorno imminente sul set per una nuova commedia, che dovrebbe arrivare al cinema a Natale 2025.

Secondo quanto anticipato da Fanpage, per la prima volta il nuovo film di Zalone (pseudonimo di Luca Medici) non sarà prodotto da Taodue, la casa di produzione guidata da Pietro Valsecchi, con la quale il comico pugliese ha collaborato fin dai suoi esordi cinematografici. Scelta, questa, che "rappresenta un'importante svolta nella carriera dell'attore, che sembra intenzionato a intraprendere nuove collaborazioni e percorsi artistici".

Per il momento la trama del film è rigorosamente top secret, ma pare che alla regia dovrebbe fare ritorno Gennaro Nunziante, fautore e complice dei successi di Zalone. Dopo aver firmato successi come Cado dalle nubi e Quo vado?, la collaborazione tra i due si era interrotta con Tolo Tolo, che aveva segnato il debutto alla regia di Zalone, incassando 46.201.300 euro e diventando il maggior incasso italiano della stagione 2019/2020.

Checco Zalone in Tolo Tolo

Che cosa sappiamo finora

Al di là della trama, quel che è certo è che Checco Zalone punta a riconquistare il botteghino italiano delle Feste, visto che il nuovo film uscirà nel periodo compreso tra Natale 2025 e Capodanno 2026, posizionandosi in un periodo strategico per la commedia italiana.

Anche la scelta di tornare a essere diretto da Gennaro Nunziante è significativa della voglia di riconquistare uno spazio in cui manca da quattro anni, pausa occupata dal teatro e dalla musica visto che Zalone, valente pianista jazz, ha realizzato un nuovo album intitolato Pastiche, realizzato in coppia con Francesco De Gregori. Presto scopriremo quali saranno i nuovi bersagli della comicità caustica e boccaccesca dell'attore, noto per prendere di mira luoghi comuni italici a partire dalla sua origine meridionale.