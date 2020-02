Checco Zalone, il sogno di una ragazza down: "Vorrei incontrarlo, conosco tutti i suoi film"

La comicità di Checco Zalone ha conquistato il pubblico italiano e il suo successo è cresciuto grazie ai film che nell'ultimo decennio hanno sbancato al box-office. Tra i fan più accaniti dell'artista barese si piazza in prima fila una ragazza ventiseienne con la sindrome di Down, Marianna Peduto, che vive a Posada, in Sardegna. la ragazza sogna un giorno di conoscere il suo idolo.

Come spiega Marianna Peduto nell'intervista rilasciata a Iacopo Melio per Fanpage, l'amore per Checco Zalone nasce dall'amore per un'altra persona:"Ero fidanzata con un ragazzo ma mi ha scaricata! Per questo mi sono buttata giù. Sono un po' morta dentro. Poi però è capitato, per caso, di vedere qualche sketch di Checco Zalone. Mi piace tutto di lui: le sue canzoni, come parla...".

Marianna conosce tutto di Checco Zalone e delle sue opere, tanto da citare addirittura una sequenza di Che bella giornata, il suo film preferito del comico. E tra i sogni da concretizzare in futuro c'è proprio quello d'incontrarlo:"Ho tre sogni nel cassetto: il primo è fare un duetto con Tiziano Ferro, il secondo è cantare "Il mio inizio sei tu" con Fiorello... e il terzo, ovviamente, è quello d'incontrare il mio idolo Checco Zalone: questo si che sarebbe stupendo!".

Agli inizi di gennaio Checco Zalone è tornato nelle sale cinematografiche con un nuovo film, Tolo Tolo, che lo vede per la prima volta impegnato anche dietro la macchina da presa. La trama vede Checco fuggire dalla sua amata Puglia per sbarcare in Africa alla ricerca di fortuna. Lo scoppio di una guerra civile lo convince a tornare in Europa insieme a tanti migranti africani, con i quali condividerà un lungo e faticoso viaggio della speranza.