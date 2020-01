Checco Zalone: rapinatore di Pavia tradito dalla somiglianza con l'attore

Un rapinatore di Pavia è stato incastrato e condannato dopo 14 furti per via della somiglianza con l'attore Checco Zalone.

Somigliare a personaggi famosi non sempre è un vantaggio, ne sa qualcosa un rapinatore di Pavia riconosciuto dalle sue vittime proprio in virtù della somiglianza con Checco Zalone.

Come riporta il Giornale di Alessandria, un 33enne di Landriano (Pavia) che aveva all'attivo ben 14 colpi, soprattutto nei supermercati delle province di Cremona, Pavia, Lodi e Milano, sarebbe stato incastrato per via della somiglianza con il popolare Checco Zalone.

A interrompere la scia di rapine ci hanno pensato i numerosi testimoni che hanno indicato la somiglianza con la star di Tolo Tolo semplificando il lavoro degli inquirenti. Ultimamente, proprio per nascondere la sua somiglianza con Zalone, il rapinatore aveva iniziato a nascondere il proprio viso con una maschera, ma questo stratagemma non è bastato ad evitargli l'arresto e la condanna. Il 33enne è stato condannato dal Tribunale di Pavia a 11 anni di reclusione.

Tolo Tolo: un'immagine promozionale di Checco Zalone

Mentre il rapinatore se la passa decisamente, il vero Checco Zalone miete record su record. Qui trovate la nostra recensione di Tolo Tolo, che ieri ha sfondato il muro dei 42 milioni di euro di incassi e presto potrebbe superare il precedente record di incassi di Zalone con Che bella giornata, diventando il quinto incasso italiano di sempre.

Tolo Tolo racconta la storia di un imprenditore pugliese che, per fuggire ai debiti in seguito a un'iniziativa fallimentare, si rifugia in Africa. Quando anche lì i suoi sogni vanno in frantumi, decide di tornare in patria ma per vie traverse, affrontando il cosiddetto "grande viaggio" insieme ai migranti che sperano in una vita migliore sul continente europeo.