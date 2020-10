Checco Zalone, è morto il ragazzo disabile con cui aveva girato uno spot: "Ciao Mirko"

Checco Zalone ha salutato per l'ultima volta Mirko Toller: il ragazzo disabile con cui l'attore aveva girato uno spot per raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica sull'Atrofia Muscolare Spinale è morto a 16 anni. L'annuncio è stato dato dal comico pugliese sulla sua pagina Facebook.

"Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno", queste le parole che accompagnano il post di addio di Checco Zalone su Facebook. Mirko Toller era uno youtuber e aveva girato il suo primo spot a favore della 'Famiglie Sma' all'età di 12 anni. Il ragazzo era di Segonzago, in Trentino, ed era già conosciuto grazie al suo canale YouTube Mirko e Linda Show, in cui lui e sua sorella Linda ironizzavano su tutto, dai programmi tv alle serie televisive e il calcio. Mirko aveva continuato a postare video e l'ultimo risale allo scorso 20 settembre.

Checco Zalone e Mirko Toller si erano conosciuti grazie allo spot girato nel 2016 per raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica sull'Atrofia Muscolare Spinale. Uno spot politicamente scorretto, di quelli che piacciono tanto all'attore pugliese, che aveva trovato nel piccolo Mirko una spalla capace di oscurarlo. Nello spot Checco è il vicino intollerante di Mirko che odia il bambino disabile perché il suo posto auto protetto dal contrassegno gli porta via il parcheggio sotto casa. Nello spot l'attore metteva alla berlina i luoghi comuni contro le persone disabili: il suo personaggio alla fine era talmente esasperato che arrivava a donare tutti i suoi soldi alla ricerca sulla Sma per poter riavere il posto auto che Mirko gli aveva indebitamente sottratto. Grazie alla popolarità dello spot furono raccolti oltre 250mila euro a favore della ricerca per la Sma. L'anno dopo l'improbabile duo girò un nuovo spot.

L'addio a Mirko Toller è arrivato anche da Daniela Lauro che sulla pagina Facebook della Famiglia Sma ha scritto: " Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Ci sono dolori che conosciamo troppo bene e che non vorremmo mai più provare, soprattutto non vorremmo che nessuna famiglia provasse più. Il nostro meraviglioso Mirko non è più con noi. Sono ore di grande dolore per tutti noi. Il nostro abbraccio e pensiero va alla sua famiglia. Ciao Mirko, il tuo sorriso ci illuminerà per sempre. Noi non smetteremo di sorridere e lottare".

L'Associazione Famiglie Sma è nata nel 2001 ed è composta da genitori con figli affetti dall'atrofia muscolare spinale (Sma). Grazie alla loro tenacia ogni anno vengono raccolti fondi per la ricerca di questa malattia genetica rara che colpisce un neonato ogni 10.000. Oggi la ONLUS è diventata un punto di riferimento non solo per le famiglie di bambini e adulti con SMA ma anche per medici e ricercatori scientifici.