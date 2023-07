Che Todd ci aiuti stasera su Rai 2: trama e cast della serie legal drama con Marcia Gay Harden

Che Todd ci aiuti è la nuova serie che ci terrà compagnia su Rai 2 a partire da stasera 17 luglio. So Help Me Todd, questo il titolo originale, creata da Scott Prendergast, è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione della CBS, la rete generalista statunitense che l'ha mandata in onda e rinnovata per una seconda stagione. Ecco la trama della serie e degli episodi del legal drama in onda questa sera.

Che Todd ci aiuti: Trama

Todd è un investigatore privato di talento accetta di lavorare per sua madre, Margaret Wright, un'avvocata di successo, coinvolta in una difficile causa di divorzio. I due sono molto diversi ma quando Margaret comprende le capacità di suo figlio fa di tutto per metterlo sulla retta via proponendogli di unirsi al suo studio legale.

Episodi di stasera 17 luglio

Episodio 01 - Il metodo Todd

Todd è un investigatore privato scapestrato che ha perso la licenza, mentre sua madre Margaret è un rinomato avvocato. I due hanno un rapporto alquanto conflittuale. Una sera, però, il marito di Margaret, Harry, scompare nel nulla e la donna teme che si sia suicidato. Todd, è convinto che ciò sia quello che Harry voglia far credere ed è deciso a ritrovarlo.

Episodio 02 - Il secondo del secondo

Todd si stabilisce nello sgabuzzino che gli è stato assegnato come ufficio nello studio legale. Margaret decide di difendere il sindaco, accusato di molestie. Tuttavia, quando la ragazza che ha denunciato il sindaco viene trovata morta, Todd si lancia nella ricerca dell'assassino.

Episodio 03 - Tante seconde opportunità

A una festa Todd incontra Brian, un suo vecchio amico di scuola, che rischia di finire in prigione. Riesce a fargli avere una pena lieve, ma Brian poco dopo viene arrestato di nuovo per rapina. L'unico a crederlo innocente è Todd, che farà di tutto per dimostrarlo.

Che Todd ci aiuti: Protagonisti e Cast

Dove vedere Che Todd ci aiuti in TV e in streaming

Che Todd ci aiuti va in onda su Rai 2 dalle 21:20 alle 23:40 circa. La serie è disponibile in diretta streaming su RaiPlay, dove gli episodi saranno pubblicati on demand nei giorni seguenti.