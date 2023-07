Che Todd ci aiuti stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 24 luglio

Che Todd ci aiuti torna stasera 24 luglio su Rai 2 con tre nuovi episodi. So Help Me Todd, questo il titolo originale, creata da Scott Prendergast, è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione della CBS, la rete generalista statunitense che l'ha mandata in onda e rinnovata per una seconda stagione. Ecco la trama e il cast della serie e degli episodi del legal drama in onda questa sera.

Che Todd ci aiuti: Trama

Todd è un investigatore privato di talento accetta di lavorare per sua madre, Margaret Wright, un'avvocata di successo, coinvolta in una difficile causa di divorzio. I due sono molto diversi ma quando Margaret comprende le capacità di suo figlio fa di tutto per metterlo sulla retta via proponendogli di unirsi al suo studio legale.

Episodi di stasera 24 luglio

Episodio 04 - Chi sbaglia paga

Margaret e Todd difendono un atleta, orgoglio di Portland e medaglia d'oro olimpica, che a causa di un incidente aereo ha perso una gamba

Episodio 05 - E' solo apparenza

Margaret e Todd devono scagionare una cameriera dall'accusa di traffico di eroina, la ragazza lavora come cameriera in un prestigioso club, che si occupa della conservazione degli edifici storici di Portland, a cui Margaret vorrebbe unirsi.

Episodio 06 - Che il podcast ci aiuti

Margaret fa i conti con un caso accaduto tredici anni prima, quando non riuscì a far assolvere una donna dall'accusa di un omicidio che non aveva commesso e per il quale finì in carcere. Ora, grazie all'aiuto di una ragazza che conduce un podcast sui casi anomali della Polizia e al prezioso aiuto di Todd, spera di ottenere nuove informazioni per riaprire il processo.

Dove vedere Che Todd ci aiuti in TV e in streaming

Che Todd ci aiuti va in onda su Rai 2 dalle 21:20 alle 23:40 circa. La serie è disponibile in diretta streaming su RaiPlay, dove gli episodi saranno pubblicati on demand nei giorni seguenti.