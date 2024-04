Che Tempo Che Fa: Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist ospiti di Fabio Fazio domenica 14 aprile

Domenica 14 aprile a Che Tempo che fa arriva come ospite una delle star del panorama cinematografico mondiale. Nel salotto di Fabio Fazio, si accomoderà Zendaya, vincitrice di due Emmy e un Golden Globe grazie all'acclamata serie Euphoria. Con lei ci saranno anche Josh O'Connor e Mike Faist, coprotagonisti con l'attrice del film Challengers, in uscita il 25 aprile 2024.

Zendaya in esclusiva da Fabio Fazio a Che Tempo che fa domenica 14 aprile

Challengers, diretto da Luca Guadagnino è una delle pellicole più attese della stagione. Zendaya, che abbiamo vissto anche nella trilogia di Spider-Man e in Dune - Parte Uno e Dune - Parte Due, è tra i produttori del lungometraggio. Il film sarà presentato stasera nel corso della spettacolare première italiana che si terrà a Roma alla presenza del cast.

Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist in una scena del film

Al suo fianco, questa sera e domenica a Che Tempo che fa, ci saranno i due coprotagonisti Josh O'Connor, celebre per il ruolo di Carlo III in The Crown, che gli è valso un Emmy, due Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe, e candidato come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 2024 per La Chimera, e Mike Faist, già interprete di West Side Story di Steven Spielberg per il quale ha ottenuto una candidatura come Miglior attore non protagonista ai BAFTA.

Le tre star internazionali saranno presenti domenica, in esclusiva a Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda dalle 19:30 su Nove e in streaming su discovery+

La sinossi di Challengers, il nuovo film del candidato all'Oscar Luca Guadagnino

Il film vede Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist).

La strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.