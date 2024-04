Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Zendaya e Luca Zingaretti ospiti della puntata del 14 aprile

Stasera 14 aprile, Fabio Fazio torna su Nove, e in streaming su discovery+, con Che Tempo Che Fa. Il programma si presenta con la sua formula consolidata, ospiti di questa sera, Zendaya, Katalin Karikó e Luca Zingaretti. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, da quest'anno, Ornella Vanoni. Chiude lo spazio finale denominato Il tavolo.

Le star internazionali e nazionali: le interviste di Fabio Fazio

Questa puntata promette di essere eccezionale, piena di ospiti di grande spessore e talento provenienti da diversi settori. Partiamo con la presenza esclusiva della star internazionale Zendaya, icona del cinema contemporaneo grazie alle sue interpretazioni in film come Dune e Dune - Parte Due, oltre alla trilogia di Spider-Man. Ha anche ricevuto numerosi premi per il suo lavoro nella serie TV Euphoria.

Accanto a lei, due attori acclamati, Josh O'Connor e Mike Faist, protagonisti del nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione, del quale Zendaya è anche produttrice.

Una foto di scena del film Challengers

Un altro ospite di grande rilievo è il Premio Nobel per la Medicina 2023, Katalin Karikó, insieme al collega Drew Weissman, per le loro fondamentali scoperte riguardanti i vaccini a mRNA contro il Covid-19. La sua storia è raccontata nell'autobiografia "Nonostante Tutto. La mia vita nella scienza".

Luca Zingaretti, noto per il suo ruolo in Il Commissario Montalbano, sarà presente in questa puntata per discutere del suo nuovo ruolo nella seconda stagione del period drama Il re (qui la nostra recensione dei nuovi episodi). La seconda stagione è dal 12 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. , in cui interpreta Bruno Testori, direttore del carcere di frontiera San Michele a Trieste.

Un momento di grande musica sarà garantito dalla performance di Emma, un'artista di grande successo con numerosi riconoscimenti, che si esibirà con una versione inedita del suo brano "Apnea", già certificato Disco di Platino e contenuto nell'album "Souvenir - Sanremo edition 2024".

E ancora: Elio Germano, candidato al David di Donatello 2024 come Miglior attore non protagonista per Palazzina LAF, e nelle sale dal 24 aprile con Confidenza, il nuovo film di Daniele Luchetti tratto dal romanzo omonimo di Domenico Starnone.

Lilli Gruber, autrice di un nuovo saggio sulle implicazioni della pornografia nella società, autrice del nuovo saggio Non farti fottere sulle implicazioni della pornografia nelle nostre società.

Oltre a questi ospiti, la puntata vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo della medicina, dell'economia, del giornalismo e dello spettacolo, assicurando un dibattito vario e interessante.

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: : Zaynab Dosso, vincitrice della Medaglia di Bronzo nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow in Scozia, prima italiana ad aver mai raggiunto la finale mondiale in questa disciplina.

Francesca Fialdini, conduttrice della seconda stagione de Le Ragazze; Giobbe Covatta; Enzo Miccio; Giovanni Esposito; Simona Ventura e Emma.