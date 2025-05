Che Tempo che fa su Nove, ultima puntata: Renzo Arbore e gli altri ospiti del 18 maggio

Domenica 18 maggio 2025, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, andrà in onda l'attesissimo ultimo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio saluterà il suo pubblico con una puntata speciale ricchissima di ospiti, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e l'immancabile squadra composta da Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Gli ospiti del 18 maggio

Tra gli ospiti più attesi Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, per un'intervista che si preannuncia di grande attualità e interesse politico. In esclusiva assoluta, sarà presente Renzo Arbore per celebrare i 40 anni di Quelli della notte, il leggendario varietà notturno che ha rivoluzionato la TV italiana, lanciando personaggi cult come Nino Frassica, Maurizio Ferrini e Marisa Laurito. Arbore ripercorrerà la sua straordinaria carriera che vanta più di sessant'anni di successi tra radio, televisione e musica, fino al recente ritorno sul piccolo schermo con Come ridevamo.

Spazio anche al grande cinema con Alessandro Gassmann, tra i protagonisti di Mani Nude, il nuovo film di Mauro Mancini in uscita il 5 giugno e tratto dal romanzo di Paola Barbato. Con oltre 100 titoli all'attivo, l'attore e regista è uno dei volti più apprezzati della scena artistica italiana. La nostra recensione di Mani Nude.

Una scena di Mani Nude con Francesco Gheghi

Tra le presenze più amate, Diego Abatantuono, che festeggia i suoi prossimi 70 anni con una carriera monumentale nel cinema italiano. Tre Nastri d'Argento, due Ciak d'Oro e un David alla carriera raccontano solo in parte l'impatto dell'attore sul grande schermo. Non mancheranno spunti culturali e d'attualità grazie agli interventi di Concita De Gregorio, autrice del libro "Di madre in figlia", Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Roberto Burioni e Michele Serra.

Ultimo segmento: Il Tavolo

Gran finale, come sempre, con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo con il cast fisso composta da Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti. Al loro fianco arriveranno Noemi, che si esibirà dal vivo con il suo nuovo singolo Non sono io, tratto dall'album "Nostalgia", il duo comico Ale e Franz, Gigi Marzullo, Herbert Ballerina e l'istrionico Giucas Casella.