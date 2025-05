Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 11 maggio 2025 sul Nove e in streaming su discovery+

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discovery+, tra gli ospiti Marco Mengoni, Luca Argentero e Flora Canto.

Domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio accompagnato dalla brillante ironia di Luciana Littizzetto e dalla grazia di Filippa Lagerbäck. A completare il cast fisso anche Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti ed Edoardo Prati.

Marco Mengoni protagonista dell'estate e ospite d'onore

Tra i protagonisti della puntata spicca il cantante di Due vite_che si prepara a vivere un'estate 2025 da assoluto protagonista con due importanti tour: _Marco negli Stadi 2025, al via da Napoli il 21 giugno con già 500 mila biglietti venduti, e Marco Mengoni Live in Europe, che lo porterà da novembre nei principali palchi del continente. Con 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di streaming e più di 15 anni di carriera alle spalle, Mengoni si conferma una delle voci più amate della scena italiana.

Spazio anche al teatro e alla comicità

Luca Argentero sarà tra gli ospiti della serata per celebrare i suoi vent'anni di carriera, mentre Enrico Brignano presenterà il nuovo one man show Bello di Mamma, in partenza da giugno con 22 date in tutta Italia. Al suo fianco anche Flora Canto, attualmente in tournée con lo spettacolo musicale Me la Canto e me la Sogno e nel ruolo di Kathy Selden nel musical Cantando sotto la pioggia.

Luca Argentero

Attualità, politica e cultura: i volti del dibattito

Non mancherà l'approfondimento giornalistico con la presenza di Don Davide Banzato e Don Mattia Ferrari, impegnati nel sociale, insieme a Marco Varvello, corrispondente Rai e autore del saggio Londra, i luoghi di potere. Tra gli opinionisti anche Annalisa Cuzzocrea, che presenterà il libro E non scappare mai, in uscita il 13 maggio, Massimo Giannini, Nello Scavo, Michele Serra, Claudio Bandi e Roberto Burioni.

Il gran finale con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo

Come di consueto, la seconda parte della serata sarà animata da Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, dove Fazio sarà affiancato da Frassica, Maionchi, Pantani, la Signora Coriandoli, Paolantoni, Ventura e Giusti. Tra gli ospiti: Fabio Rovazzi, che presenta il nuovo singolo Red Flag e il podcast 2046 insieme a Marco Mazzoli. Gianluca Torre, volto della nuova stagione di Casa a Prima Vista. Carmen Russo, Raul Cremona, Lello Arena e il mago Giucas Casella.