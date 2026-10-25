Che Tempo Che Fa stasera sul Nove: da Charlotte Casiraghi a Giorgia, tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, il talk di Fabio Fazio ospita anche Filippo Timi, Sabrina Martina, Roberto Saviano, Mara Maionchi, Orietta Berti e Roberto Burioni.

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa stasera domenica 25 ottobre 2026 sul NOVE. Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglie Charlotte Casiraghi, Giorgia, Gino Cecchettin, Teo Teocoli e tanti altri protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell'attualità.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della puntata del 25 ottobre

Tra i nomi più attesi della serata c'è Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco e presidente dell'associazione Les Rencontres Philosophiques de Monaco. L'ospite presenterà il saggio La crepa, un'opera che affronta il significato della fragilità e il suo valore nella vita delle persone.

Spazio anche a Gino Cecchettin, che interverrà in occasione dell'uscita nelle sale di Se domani non torno qua la nostra recensione del film.

Con lui saranno presenti Filippo Timi, che interpreta Cecchettin nel film, e Sabrina Martina, nei panni di Giulia. Diretto da Paola Randi e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il film è ispirato al libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia.

Il pubblico ritroverà inoltre Teo Teocoli, protagonista della comicità italiana, pronto a riportare in scena i suoi personaggi più celebri, da Peo Pericoli a Felice Caccamo, insieme alle imitazioni che hanno segnato la sua carriera.

Grande attesa anche per Giorgia, reduce dall'uscita di G+1, nuova versione del suo ultimo album G, certificato Disco d'Oro. La cantante è inoltre alla guida della nuova edizione di X Factor.

Da Roberto Saviano a Mara Maionchi: tutti gli altri protagonisti

La terza puntata di Che Tempo Che Fa ospiterà anche Roberto Saviano, Mara Maionchi e Orietta Berti, insieme a Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il virologo presenterà il suo saggio Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie.

Nel corso della serata interverrà anche Annalisa Cuzzocrea, nuova direttrice di HuffPost Italia. A completare il parterre dedicato all'attualità e all'informazione saranno Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, e Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.