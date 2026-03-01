Che Tempo Che Fa stasera in TV: tutti gli ospiti di Fabio Fazio su Nove

Domenica 1° marzo sul NOVE Fabio Fazio accoglie Demi Moore. Con lei Virginia Raffaele, Fabio De Luigi, Matilda De Angelis e tanti protagonisti dell'informazione e dello spettacolo.

Stasera, domenica 1° marzo 2026, dalle 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Un appuntamento imperdibile che mescola star internazionali, cinema italiano, approfondimento giornalistico e grande intrattenimento, confermando ancora una volta la centralità del talk show nel panorama televisivo italiano.

Che Tempo che fa del 1 marzo: Demi Moore superstar in studio

Grande attesa per l'arrivo della star di Hollywood Demi Moore, icona del cinema mondiale e fresca di premi per il film The Substance, che le è valso Golden Globe, Critics' Choice Award, Screen Actors Guild Award e la candidatura a Oscar e BAFTA. La nostra recensione di The Substance. Nel corso della sua carriera quarantennale ha firmato pellicole entrate nella storia come Ghost - Fantasma, Codice d'onore, Proposta indecente, Striptease e Soldato Jane.

Matilda De Angelis in La Lezione

Cinema italiano protagonista

Spazio anche al grande schermo italiano con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti della commedia Un bel giorno, nelle sale dal 5 marzo e quarta regia firmata dallo stesso De Luigi. In studio anche Matilda De Angelis, volto del nuovo film di Stefano Mordini La Lezione, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema dal 5 marzo.

Attualità e approfondimento

Per l'attualità interverrà Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, in occasione dei 150 anni dalla fondazione dello storico quotidiano, celebrati con il volume 1876-2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera. Tra gli ospiti anche gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l'inviato Nello Scavo, Michele Serra, il virologo Roberto Burioni e la chirurga Giulia Veronesi.

Il Tavolo tra comicità e grandi personaggi

In chiusura, l'immancabile Che tempo che fa - Il Tavolo con tanti volti amatissimi: Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gabriele Cirilli, Giovanni Esposito, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani (nei panni di Lapo Elkann), Francesco Paolantoni e Giucas Casella.