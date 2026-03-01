Sanremo 2026, look sottotono: Bianca Balti illumina l’Ariston, Laura Pausini non convince

Un Festival prudente e senza scosse ha lasciato alla moda il compito di tenere sveglio l'Ariston, con scarsi risultati. Pochi i look che hanno spiccato a Sanremo 2026, ancor meno quelli di cui ci ricorderemo, anche se qualche eccezione gradevolissima c'è. Nel bene e nel male.

Cala il sipario su Sanremo 2026 e si conclude l'era di Carlo Conti alla conduzione con un'edizione che definire sottotono è estremamente riduttivo. Piatto in ogni modo possibile e immaginabile, questo Sanremo ci lascia ben poco sia in termini musicali - sono poche le canzoni che ci ritroviamo a canticchiare rispetto agli anni scorsi - che in quelli modaioli.

Il comparto fashion non ha certo brillato e a noi viene da chiederci se non ci fosse un dress code di cui non eravamo a conoscenza perché quello che abbiamo visto sul palco dell'Ariston non è stato all'altezza delle aspettative.

Forse ci eravamo abituati troppo bene, se solo pensiamo al trasformista Achille Lauro ma anche alle giacche di Lucio Corsi dello scorso anno (con tanto di pacchetti di patatine come spalline). Quest'anno a Sanremo non ci sono stati guizzi né provocazioni, lampi di genio o semplicemente un po' di raffinatezza, salvo alcuni sporadici casi che però si perdono nel mare magnum di palette piatte e senza carattere.

È soprattutto la co-conduttrice Laura Pausini la più sottotono nonostante gli abiti Armani, Balenciaga, Alberta Ferretti che però, incredibilmente, non l'hanno valorizzata nemmeno un po'. Anche l'attesissima supermodella Irina Shayk ci ha lasciati interdetti a ogni cambio d'abito, ma per fortuna qualche giorno dopo è tornata Bianca Balti a risollevare le sorti fashion (e non solo) del Festival.

Insomma, oltre a una conduzione fin troppo baudiana e tradizionalista, a canzoni che non spiccano, al "cringe" spinto all'ennesima potenza, almeno sul fronte moda cosa ci lascia questo Sanremo 2026? Vediamo i look di cui nel bene e nel male ci ricorderemo.

Bianca Balti queen indiscussa di Sanremo 2026

La supermodella torna a Sanremo e l'Ariston si illumina di una luce nuova. A lei l'arduo compito di svegliare un po' tutti in questa edizione e ci riesce alla grande anche con i quattro cambi d'abito, uno più incredibile dell'altro. E un caschetto alla maschietta molto chic.

Bianca Balti, il primo look a Sanremo 2026

Tutti i look sono di Maison Valentino per la direzione artistica di Alessandro Michele e per una sera trasformano il teatro in una passerella degna delle Fashion Week. Il primo abito è uno slip dress in raso di seta rosa, con profonda scollatura ripresa in vita, che le scivola addosso alla perfezione. Ma è la stola in lurex dorata con maxi rouches plissé in taffetà a catalizzare l'attenzione.

Il secondo abito di Bianca Balti

Per il secondo cambio osa ancora di più con un abito smanicato in lurex oro con maxi spacco laterale con rouches plissettate. Ancora una scollatura profonda, ancora un drappeggio in vita. Il risultato è a metà tra una preziosa ballerina di flamenco e il Ferrero Rocher più glamour e meraviglioso che abbiamo mai visto. Divina.

L'abito verde acqua di Valentino Haute Couture

Per il terzo look, sempre della collezione Specula Mundi di Valentino Haute Couture, sceglie un abito senza spalline color verde acqua che ricorda molto Audrey Hepburn per delicatezza e classe. In abbinamento guanti lunghi color salvia e parure di gioielli tempestati di diamanti.

Il quarto look di Bianca Balti: l'abito nero di Valentino

Ultimo ma non certo per importanza, l'abito nero di cady di seta con maniche lunghe e collo alto. L'inserto in pizzo vedo non vedo è un tocco glamour molto raffinato, così come il fiocco di velluto in vita e il profondo spacco laterale. Rossetto rosso fuoco ed eyeliner strutturato completano il tutto e a noi viene da dire solo: perfezione.

Levante incantevole in Giorgio Armani

Levante ci ha sempre sorpreso con outfit e acconciature degne di nota e anche in questa edizione di Sanremo sa come farsi notare. La sua scelta è vincente e l'abito longuette color acqua marina di Giorgio Armani, tempestato di micro paillettes le calza a pennello definendone la silhouette in modo impeccabile.

Levante in Giorgio Armani

Lo scollo è quadrato, profondo e tempestato di cristalli a formare un effetto dégradé che rende il tutto estremamente elegante. È un look solo all'apparenza semplice e dall'impatto assicurato. Menzione speciale: le mules effetto specchio in palette. Chic.

Ditonellapiaga super pop

Ditonellapiaga, il look della prima serata

Prima cantante in gara della prima serata, Ditonellapiaga apre Sanremo 2026 con un look custom di Dsquared2 stratificato che ricorda L'incantevole Creamy. Un minidress con bustier nero, cinta rossa in velluto in vita e minigonna tutù rosa confetto con maxi fiocco. Le scarpe sono Casadei ma il tocco pop è la T-shirt in cotone con il titolo della sua canzone, Che fastidio!.

Ditonellapiaga e Tonypitony

A colpirci però sono i capelli rosa sfoggiati nella serata cover che la vedeva in coppia con Tonypitony. Abbinati a una camicia bianca e culotte nere glitterate con calze a pois la rendono un mix tra Lady Gaga e Jem & The Holograms, ma sulle note di The Lady is a Tramp diventa una pin-up degli anni '60 che ci piace da morire.

Il trash di Elettra Lamborghini e le Las Ketchup

Elettra Lamborghini è uno dei pochi motivi per cui ricorderemo questo Festival. La sua lotta ai "festini bilaterali" e la voglia di sbancare almeno al FantaSanremo la rendono un'icona. Lei che sul palco dell'Ariston ha portato una ventata anni Duemila con le Las Ketchup e la loro Aserejé che ha fatto ballare tutti.

Elettra Lamborghini e le Las Ketchup

Look coordinato che sprizza trash da ogni poro e pois come se piovessero. Elettra ha indossato un abito di Mario Dice rosso con scollo a cuore, taglio a sirena e guanti bianchi a pois neri che riprendono gli abiti delle Las Ketchup firmati da Ofutopia. Lei sì che ha capito come si gioca a Sanremo!

Maria Antonietta e Colombre, l'omaggio a Nada

Maria Antonietta e Colombre

Maria Antonietta insieme a Colombre sceglie la vita della citazione e porta sul palco un abito praticamente identico a quello sfoggiato da Nada proprio a Sanremo nel 1969 durante l'esibizione di Ma che freddo fa. Corto, bianco, con taglio a campana e maniche tempestate di margherite: colpisce per stile e simbolismo.

Per fortuna esiste Dargen D'Amico

Dargen D'Amico

Lo ricordiamo tutti quel completo con gli orsetti, giusto? Beh Dargen D'Amico anche in questo Sanremo è stata una ventata d'aria fresca che ha spazzato via la polvere di un'edizione piatta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Grazie a Mordecai prima sfoggia un completo effetto parquet e poi un look stratificato che nelle intenzioni dello stylist è Mangiafuoco ma che chiunque sia stato sotto sessione d'esami all'università conosce bene. Immancabili gli occhialoni da mosca. Lo amiamo.

Sayf, la rivelazione di questo Festival

Sayf con Mario Biondi e Alex Britti

Sayf è stato una delle sorprese più interessanti anche sul piano dello stile. Il completo gessato della prima sera, dal taglio asciutto e ben costruito, giocava con i codici della sartoria classica riletta in chiave urbana.

Nella serata cover, oltre a stupire con Hit the road Jack insieme a Mario Biondi e Alex Britti, ha anche alzato il tiro e il look si è fatto più audace e contemporaneo, con richiami street più marcati e uno styling curato nei dettagli. Capelli compresi. Nel complesso i suoi abiti hanno raccontato un'attitudine prima ancora che un'estetica e il giovane cantante ha lasciato sicuramente il segno.