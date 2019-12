Che tempo che fa: Roberto Benigni e Matteo Garrone ospiti stasera su Rai2!

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Roberto Benigni e Matteo Garrone, in occasione dell'uscita al cinema di Pinocchio, il prossimo 19 dicembre, saranno ospiti nello studio di Fabio Fazio per parlare di uno dei film italiani più attesi dell'anno. Ci sarà anche John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito, il cui mandato si è concluso lo scorso 4 novembre e dove ha urlato 14mila volte la parola "Order", secondo un calcolo della BBC.

Pinocchio al cinema, da Walt Disney a Matteo Garrone

Il grande architetto e Senatore a vita Renzo Piano, al lavoro ora sul nuovo ponte Morandi a Genova e su quattro nuovi progetti a Milano, Roma, Padova e Siracusa, inseriti nell'iniziativa G124 rivolta alle periferie. Altri ospiti della puntata saranno il sindacalista Maurizio Landini, segretario generale della CGIL ed ex segretario generale della FIOM; il giornalista Giampiero Mughini; il mattatore Enrico Brignano con un monologo inedito; l'attrice e conduttrice televisiva Emanuela Folliero.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti il cantautore Gazzelle, ora in radio con "Una canzone che non so", l'attore Lello Arena e il volto storico della Rai Rosanna Vaudetti, per quasi 40 anni "Signorina buonasera". Al tavolo tornerà anche Emanuela Folliero.