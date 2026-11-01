Che tempo che fa sul Nove, da Pieraccioni a Herbert Ballerina: tutti gli ospiti di stasera

Il programma di Fabio Fazio torna stasera, domenica 1 novembre, con una puntata ricca di protagonisti del cinema, della fiction e della musica. In studio anche Elena Sofia Ricci, Walter Veltroni, Sayf e Roberto Burioni.

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa stasera domenica 1 novembre 2026 sul Nove. Fabio Fazio torna in diretta dalle 19:30 con Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, pronti a presentare il film Un weekend artificiale, in arrivo al cinema il 12 novembre. Tra gli ospiti della serata anche Elena Sofia Ricci, Sayf, Walter Veltroni, Antonio Scurati e Roberto Burioni. Al fianco del conduttore, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Che tempo che fa, gli ospiti di domenica 1 novembre: arrivano Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina

Tra i protagonisti della puntata ci saranno Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, attesi in studio per presentare Un weekend artificiale, il nuovo film diretto da Pieraccioni, in arrivo nelle sale cinematografiche il 12 novembre. Si tratta del sedicesimo film da regista per l'attore e cineasta toscano.

Nel cast, oltre ai due ospiti, figurano anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D'Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel. Una presenza che offrirà l'occasione per parlare della nuova commedia e del ritorno sul grande schermo di Pieraccioni.

Elena Sofia Ricci sul set di Teresa Battaglia - Figlia della cenere

Elena Sofia Ricci presenta I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere

Spazio poi alla fiction con Elena Sofia Ricci, protagonista della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere, tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti. L'attrice racconterà il nuovo capitolo della serie televisiva e il ritorno del personaggio di Teresa Battaglia, al centro delle vicende investigative.

La musica con con Sayf, Mara Maionchi e Orietta Berti

Non mancherà la musica. Sul palco di Che tempo che fa arriverà Sayf, che si esibirà dal vivo con il nuovo singolo Bombe. Atteso anche il consueto spazio con Mara Maionchi e Orietta Berti, protagoniste di uno degli appuntamenti ormai tradizionali del programma di Fabio Fazio.

Sayf

Walter Veltroni, Michele Serra e Antonio Scurati: spazio alla cultura

La puntata proseguirà con Walter Veltroni, che presenterà il suo nuovo libro Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata.

Fazio converserà inoltre con Michele Serra e accoglierà Antonio Scurati, autore del saggio Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia. Un momento dedicato alla letteratura, alla riflessione civile e ai temi della democrazia.

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, per affrontare temi legati alla scienza e alla salute.

A completare il parterre della puntata saranno Tito Boeri, l'editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e la direttrice di HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea.