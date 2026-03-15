Che Tempo Che Fa, ospiti stasera su Nove: Sal Da Vinci dopo Sanremo e Carlo Verdone

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 15 marzo sul NOVE: ospiti Sal Da Vinci, Carlo Verdone e Bebe Vio. In studio anche Jasmine Trinca, Paolo Giordano, Niccolò Ammaniti e gli editorialisti.

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 15 marzo 2026, con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La trasmissione torna in diretta dalle ore 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+ con una puntata ricca di ospiti tra musica, cinema, sport e attualità. Tra i protagonisti della serata ci saranno Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, l'attore e regista Carlo Verdone, la campionessa paralimpica Bebe Vio e molti altri ospiti del mondo della cultura e dell'informazione.

Che Tempo Che Fa: Sal Da Vinci ospite dopo la vittoria a Sanremo

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà Sal Da Vinci, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest in programma a Vienna. Il 2026 sarà un anno speciale per l'artista: il 25 e 26 settembre celebrerà 50 anni di carriera con due concerti evento all'Arena Flegrea di Napoli, mentre dal 7 ottobre partirà il tour teatrale Sal Da Vinci - Live Teatri.

Scuola di seduzione: Carlo Verdone in una scena corale con Vittoria Puccini e Beatrice Arnera

Carlo Verdone presenta il film "Scuola di seduzione"

Spazio anche al cinema con Carlo Verdone, che sarà ospite per presentare il nuovo film Scuola di seduzione, in uscita su Paramount+ il 1° aprile 2026.Considerato uno dei protagonisti più amati del cinema italiano, Verdone ha costruito una carriera lunga oltre 45 anni conquistando numerosi riconoscimenti, tra cui 9 David di Donatello e 11 Nastri d'Argento. Nel 2018 è stato nominato Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

Bebe Vio

Bebe Vio a Che Tempo Che Fa per la chiusura delle Paralimpiadi

Tra gli ospiti della puntata anche Bebe Vio, ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che sarà in studio in occasione della chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fiorettista paralimpica ha conquistato nella sua carriera due ori ai Giochi Paralimpici, oltre a cinque titoli mondiali e cinque europei. Nel 2021 ha inoltre fondato la Bebe Vio Academy, progetto che promuove lo sport paralimpico e l'inclusione.

Gli altri ospiti della puntata del 15 marzo

Nel corso della serata interverranno anche numerosi protagonisti della cultura e dell'informazione.Tra questi l'attrice Jasmine Trinca, dal 19 marzo al cinema con Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, presentato alla Festa del Cinema di Roma, dove ha vinto il Premio Monica Vitti come miglior attrice,

Jasmine Trinca

Ospiti anche gli scrittori Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello, in libreria con Da vicino, e Niccolò Ammaniti, autore del nuovo romanzo Il Custode. Per l'attualità saranno presenti gli editorialisti di Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, la giornalista Cecilia Sala, il virologo Roberto Burioni e lo scrittore Michele Serra.

Che Tempo Che Fa - Il Tavolo: tutti gli ospiti

La puntata si concluderà con il tradizionale appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo, lo spazio più informale e divertente del programma. Tra gli ospiti della serata: Sal Da Vinci, Aurelio Ponzoni (Cochi), Belén Rodriguez, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, l'ex ciclista Claudio Chiappucci, Gigi Marzullo, Signora Coriandoli, Orietta Berti, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.