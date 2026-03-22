Che Tempo Che Fa ospiti stasera su NOVE: Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 22 marzo sul NOVE: ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone. In studio anche Pif, Giusy Buscemi e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo.

Stasera, domenica 22 marzo 2026, dalle ore 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, accompagnato dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra i protagonisti della serata ci saranno il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Pif, Sabrina Ferilli e Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che abbiamo visto a Sanremo 2026.

Che Tempo Che Fa: chi sono gli ospiti del 22 marzo

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, pronta a discutere di politica e attualità europea. A seguire Ficarra & Picone, il celebre duo comico e cinematografico, protagonisti di oltre 30 anni di carriera tra teatro, tv e cinema, con film come Il 7 e l'8, L'ora legale, Il primo Natale e l'acclamato La stranezza di Roberto Andò.

La puntata ospiterà anche Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del nuovo film ...che Dio perdona a tutti, in uscita al cinema il 2 aprile, e Sabrina Ferilli, sul grande schermo con Notte prima degli esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni. Qui trovate la nostra recensione di Notte prima degli esami 3.0.

Sabrina Ferilli in Notte prima degli esami 3.0

Nello spazio dedicato alla cultura e all'attualità ci saranno Roberto Saviano, il climatologo Luca Mercalli, gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l'inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.

Chi siederà al Tavolo di Che tempo che fa

A chiudere la serata, l'iconico appuntamento con Che tempo che fa - il Tavolo, che accoglierà ospiti come Tredici Pietro, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Uomo Che Cade, Guido Meda, inviato della nuova edizione di Pechino Express - L'Estremo Oriente, Orietta Berti, Paolo Rossi, Nino Frassica, Mara Venier, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli, Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.