Che Tempo Che Fa ospiti stasera su NOVE: Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 22 marzo sul NOVE: ospiti Sabrina Ferilli e Ficarra & Picone. In studio anche Pif, Giusy Buscemi e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo.

Sabrina Ferilli
NOTIZIA di 22/03/2026

Stasera, domenica 22 marzo 2026, dalle ore 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, accompagnato dalle immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra i protagonisti della serata ci saranno il duo comico composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, Pif, Sabrina Ferilli e Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che abbiamo visto a Sanremo 2026.

Che Tempo Che Fa: chi sono gli ospiti del 22 marzo

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, pronta a discutere di politica e attualità europea. A seguire Ficarra & Picone, il celebre duo comico e cinematografico, protagonisti di oltre 30 anni di carriera tra teatro, tv e cinema, con film come Il 7 e l'8, L'ora legale, Il primo Natale e l'acclamato La stranezza di Roberto Andò.

La puntata ospiterà anche Pif e Giusy Buscemi, protagonisti del nuovo film ...che Dio perdona a tutti, in uscita al cinema il 2 aprile, e Sabrina Ferilli, sul grande schermo con Notte prima degli esami 3.0, diretto da Tommaso Renzoni. Qui trovate la nostra recensione di Notte prima degli esami 3.0.

Notte Prima Degli Esami 3 Sabrina Ferilli
Sabrina Ferilli in Notte prima degli esami 3.0

Nello spazio dedicato alla cultura e all'attualità ci saranno Roberto Saviano, il climatologo Luca Mercalli, gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l'inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.

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Chi siederà al Tavolo di Che tempo che fa

A chiudere la serata, l'iconico appuntamento con Che tempo che fa - il Tavolo, che accoglierà ospiti come Tredici Pietro, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Uomo Che Cade, Guido Meda, inviato della nuova edizione di Pechino Express - L'Estremo Oriente, Orietta Berti, Paolo Rossi, Nino Frassica, Mara Venier, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli, Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.