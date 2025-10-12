Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera 12 ottobre con Fabio Fazio su NOVE e discovery+

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della seconda puntata in onda stasera 12 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Stasera, domenica 12 ottobre 2025, dalle 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anche questa settimana il programma promette un parterre di ospiti d'eccezione, tra grandi nomi dello spettacolo, della musica e della cultura italiana.

Milly Carlucci a Giorgio Panariello tra i protagonisti

Nelle ultime edizioni di Ballando con le Stelle, molti protagonisti di Che Tempo Che Fa hanno partecipato al dancing show di Rai 1. Questa sera per la prima volta sul NOVE arriverà Milly Carlucci, storica conduttrice e direttrice artistica di Ballando con le stelle, pronta a festeggiare le venti edizioni del celebre show di Rai 1.

Ospite del Talk Show di Fabio Fazio anche Giorgio Panariello, che ogni venerdì è su Rai 1 come giurato di Tale e Quale Show 2025, la puntata di ieri è stata vinta da Pamela Petrarolo. Il comico toscano presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale E se domani..., un viaggio ironico e pungente tra passato, presente e futuro, in perfetto stile Panariello.

Milly Carlucci

Musica dal vivo, cultura e attualità

Non mancherà la musica dal vivo. Questa sera nello studio di Che Tempo Che Fa si esibirà Annalisa, l'artista donna italiana più certificata di sempre, che vanta 14 dischi d'oro e 52 di platino. La cantante si esibirà live con un brano tratto dal suo nuovo album "Ma io sono fuoco", in attesa della tournée "Capitolo I", al via da novembre nei principali palasport italiani.

Spazio anche al cinema, alla letteratura e all'attualità. Edoardo Leo sarà in studio per parlare del film Per te di Alessandro Aronadio, ispirato alla vera storia di Mattia Piccoli, nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Tra gli ospiti anche Aldo Cazzullo, autore del volume Francesco. Il primo italiano, dedicato a San Francesco d'Assisi, di cui nel 2026 ricorreranno gli 800 anni dalla morte. A seguire, Gianrico Carofiglio presenterà il suo nuovo saggio Con parole precise, mentre Antonio Di Bella parlerà del suo libro Gli zar della Casa Bianca, dedicato al potere dei presidenti americani.

Per te: Edoardo Leo, Javier Francesco Leoni in una foto

Completano il parterre il virologo Roberto Burioni, la vicedirettrice de a Stampa Annalisa Cuzzocrea, l'editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e l'inviato di Avvenire Nello Scavo, che offriranno uno sguardo attento sui temi di attualità e informazione.

Il Tavolo: tra comicità e leggerezza

A chiudere la serata, come sempre, l'irresistibile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, dove non mancheranno momenti di leggerezza e ironia. Accanto a Nino Frassica, Mara Maionchi, Paola Iezzi (giudice di X Factor), Cristiano Malgioglio ed Enzo Iacchetti, siederanno Giacomo Poretti - autore del nuovo romanzo La fregatura di avere un'anima -, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta, impegnato nello spettacolo 70. Riassunto delle puntate precedenti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Giucas Casella e Roberta Tagliavini, protagonista di Cash or Trash - Chi offre di più? e autrice dell'autobiografia La mercante di Brera.