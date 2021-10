Che tempo che fa: ospiti Quentin Tarantino, Toni Servillo e Silvio Orlando, stasera su Rai3

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna stasera su Rai3 a partire dalle 20:00. In studio con il conduttore anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti e, da stasera, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Oscar 2013: Quentin Tarantino con la statuetta vinta per Django Unchained

Ospite d'onore di questa domenica 17 ottobre 2021 la leggenda del cinema Quentin Tarantino, in Italia per ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, che nell'intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi, tra cui 2 Oscar (Miglior Sceneggiatura Originale nel 1995 per "Pulp Fiction" e nel 2013 per "Django Unchained"), 4 Golden Globe, 2 BAFTA, 3 David di Donatello e la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

E ancora: saranno ospiti in studio anche il sindacalista e Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; l'inviato speciale di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; il virologo Roberto Burioni. Silvio Orlando e Toni Servillo, protagonisti di Ariaferma, il nuovo film di Leonardo Di Costanza "sull'assurdità del carcere", presentato fuori concorso alla 78a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e ora nelle sale; Roberto Saviano; Noemi tra le protagoniste dell'estate, in coppia con Carl Brave, con la hit Makumba, già doppio disco di platino.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Lillo, Francesco Paolantoni e Lello Arena, nelle librerie dal 12 ottobre con "C'era una volta. La fiaba un po' storta di un incontro incredibile", libro in cui ripercorre la sua amicizia e il sodalizio professionale con Massimo Troisi. Torna ospite al tavolo anche Noemi.