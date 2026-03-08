Che Tempo Che Fa stasera su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell'8 marzo

Domenica sera sul Nove torna il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: ospiti Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano Massini e il campione olimpico Simone Deromedis.

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio, in onda stasera domenica 8 marzo 2026 dalle 19:30 sul Nove e in streaming su discovery+. Al fianco del conduttore, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Gino Cecchettin e Lorenzo Gasparrini per parlare di educazione affettiva

La puntata, in onda nella Giornata internazionale della donna, si aprirà con un momento di riflessione sull'educazione affettiva: ospiti Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin. Con loro prende il via un ciclo di incontri dedicati proprio a questo tema.

Patty Pravo e Arisa tra musica e Sanremo

Tra gli ospiti musicali e dello spettacolo arriveranno Patty Pravo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Opera e pronta a festeggiare nel 2026 i 60 anni di carriera, e Arisa, che si esibirà dal vivo con Magica favola, canzone con cui si è classificata quarta all'ultima edizione della kermesse canora condotta da Carlo Conti.

Sanremo 2026: Patty Pravo

Stefano Massini presenta lo speciale su Putin

Spazio anche al teatro e alla cultura con Stefano Massini, tra i drammaturghi italiani più rappresentati all'estero, che racconterà l'evento televisivo IO, VLADIMIR - Stefano Massini racconta Putin, in onda l'11 marzo sul Nove. L'evento televisivo è un'autobiografia immaginaria basata su fatti reali, che narra l'ascesa di Vladimir Putin, mettendo in evidenza disciplina, servizi segreti e ossessione per il potere

Nel corso della serata interverranno inoltre Massimo Lopez, il critico televisivo Aldo Grasso, il direttore del Post Francesco Costa, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, l'inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni.

Il campione olimpico Simone Deromedis

Il Tavolo con Frassica, Malgioglio e Orietta Berti

Come di consueto, la puntata si chiuderà con Che tempo che fa - Il Tavolo, con un cast ricco di ospiti e presenze fisse. Tra questi Nino Frassica, Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Tra gli ospiti della parte finale anche il campione olimpico Simone Deromedis, medaglia d'oro nello skicross alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, insieme a Raul Cremona, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani e alla comicità della Signora Coriandoli.