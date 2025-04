Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 6 aprile sul Nove e in streaming su discovery+

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discovery+, tra gli ospiti anche Alberto Angela, Belén Rodriguez e Usain Bolt.

Torna domenica 6 aprile, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, un nuovo imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In studio anche i volti amati del programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Ospiti della 24ª puntata

Protagonista assoluto della serata sarà Usain Bolt, leggenda vivente dello sport mondiale, ospite in esclusiva. L'uomo più veloce di sempre, vincitore di 11 ori mondiali e 8 ori olimpici, è l'unico nella storia ad aver conquistato per tre volte consecutive il titolo olimpico sia nei 100 che nei 200 metri, oltre che nella staffetta 4x100. Soprannominato "Lightning Bolt", Bolt detiene tuttora i record mondiali su tutte e tre le distanze.

Attesissimo anche Alberto Angela, pronto a tornare su Rai1 con la nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta, che si conferma uno dei programmi di divulgazione scientifica più seguiti dal pubblico televisivo italiano. Tra gli ospiti anche Belén Rodriguez, volto di punta del NOVE e conduttrice della quinta edizione di Only Fun - Comico Show, in onda ogni giovedì sera fino al 24 aprile.

Usain Bolt

Momento musicale affidato a Sangiovanni, che presenta in anteprima esclusiva per la TV il nuovo singolo luci allo xeno, disponibile in streaming dal 9 aprile e in rotazione radiofonica dall'11. Un ritorno atteso che segna una nuova fase artistica per il giovane cantante ex concorrente di Amici.

Approfondimenti, attualità e cultura

Tra gli altri protagonisti della puntata:

Dante Ferretti , tre volte Premio Oscar e maestro della scenografia internazionale, autore del libro "Bellezza imperfetta. Io e Pasolini", a cura di David Miliozzi.

Antonio Scurati , in uscita con "M. La fine e il principio", capitolo conclusivo della sua imponente opera su Benito Mussolini.

Giuseppe Curigliano , direttore dello IEO e futuro presidente dell'European Society for Medical Oncology (2027-2028).

Il virologo Roberto Burioni .

I giornalisti Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Massimo Giannini, con analisi sui principali temi dell'attualità nazionale e internazionale.

Che tempo che fa: gli ospiti de Il Tavolo

Chiude come sempre la serata Il Tavolo, spazio di leggerezza, ironia e racconti sorprendenti, con la partecipazione fissa di Frassica, Maionchi, Pantani, la Signora Coriandoli, Paolantoni, Ventura e Giusti. Ospiti di questa sera: