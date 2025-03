Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 16 marzo 2025, sul Nove e in streaming su discovery+

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discover+, tra gli ospiti anche Federica Brignone, Deborah Compagnoni e Alessandro Siani.

Che tempo che fa torna con una nuova puntata stasera sul Nove a partire dalle 19:30. Lo show condotto da Fabio Fazio sarà disponibile anche per la visione in streaming su discovery+. Insieme al conduttore, come sempre, anche il casr fisso della stagione composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti, Edoardo Prati.

Gli ospiti di domenica 16 marzo

Saranno presenti in studio a Che tempo che fa due leggende dello sci italiano come Federica Brignone e Deborah Compagnoni.

La prima è la protagonista assoluta di questa stagione: a sole quattro gare dalla fine della Coppa del Mondo guida la classifica generale con 10 vittorie e 14 podi (suo nuovo record personale), mentre lo scorso febbraio ai Mondiali di Saalbach in Austria ha conquistato la Medaglia d'Oro nello slalom gigante. Nella sua carriera ha vinto 3 Medaglie olimpiche, 5 Medaglie iridate, ed è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con ben 37 vittorie e 83 podi, 3 Coppe del Mondo di specialità e 1 Coppa del mondo generale, unica sciatrice italiana nella storia a vincere questo trofeo.

Deborah Compagnoni è una delle sciatrici italiane più vincenti ed amate di sempre, è stata la prima atleta nella storia dello sci alpino a raggiungere il traguardo di 3 Ori olimpici in 3 diverse edizioni dei Giochi. Vanta nel suo palmarès anche 1 Argento Olimpico 3 Ori ai Mondiali, 16 vittorie e 44 podi in Coppa del Mondo, oltre a 1 Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997. La Compagnoni sarà Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Saranno poi in studio anche Alessandro Siani ed Enrico Brignano, protagonisti della nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori - al via dal 27 marzo su Prime Video - rispettivamente nei ruoli di conduttore e concorrente. Se Siani sarà per la prima volta nella control room, insieme ad Angelo Pintus, Brignano dovrà invece vedersela con un ricco cast di comici, in cui c'è anche la moglie, Flora Canto, recentemente vista alla conduzione del San Marino Song Contest.

Spazio poi alla cronaca e all'attualità con gli interventi di Michele Serra, promotore della manifestazione "Una piazza per l'Europa", l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini, la giornalista Cecilia Sala, il giornalista, podcaster ed esperto di politica statunitense Francesco Costa.

Ci saranno anche Raffaele D'Alfonso del Sordo e Assunta Sautto, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione "I Ragazzi di via D'Amelio", che riunisce giovani interessati al tema della lotta alle mafie, Roberto Burioni, il climatologo Luca Mercalli.

Che tempo che fa: gli ospiti de Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Il Tavolo, con le presenza ormai immancabili di Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti.

Ospiti della puntata saranno Elio, Linus, Marcella Bella, live con il brano sanremese "Pelle Diamante"; Maria Grazia Cucinotta, nelle sale con il film di Fabio Massa Global Harmony, Raul Cremona, Lello Arena e Giucas Casella.