Che Tempo che Fa: tra gli ospiti del 9 marzo Achille Lauro, Sabrina Ferilli e Luciano Spalletti

Ancora una volta, Fabio Fazio promette un appuntamento imperdibile a Che Tempo che fa, con un mix di informazione, spettacolo e intrattenimento insieme ad ospiti d'eccezione, come Achille Lauro e Sabrina Ferilli.

Domenica 9 marzo 2025 torna l'attesissimo appuntamento con "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Anche questa settimana il talk show più seguito del weekend promette una serata ricca di ospiti illustri, grandi nomi dello spettacolo, della musica e della politica, oltre all'immancabile spazio dedicato all'attualità.

Achille Lauro, Spalletti e Sabrina Ferilli: super puntata di "Che Tempo Che Fa"

Tra gli ospiti della serata spicca Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, pronto a commentare gli ultimi sviluppi dello scenario politico italiano e internazionale. Non mancherà uno dei volti più amati del calcio italiano, il CT della Nazionale Luciano Spalletti, alla vigilia di una doppia sfida cruciale contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Con oltre 1.000 panchine in carriera e un passato glorioso, culminato con la storica vittoria dello scudetto con il Napoli nel 2023, Spalletti analizzerà lo stato della Nazionale e le prospettive per il futuro.

A portare un tocco di cinema sarà Sabrina Ferilli, protagonista del film "La città proibita" di Gabriele Mainetti, nelle sale dal 13 marzo. L'attrice romana, da sempre molto amata dal pubblico, racconterà la sua esperienza sul set e i dettagli di questa nuova pellicola.

Sabrina Ferilli sul set di Io e lei

Dopo il grande successo al 75° Festival di Sanremo, Achille Lauro sarà tra i protagonisti della puntata. Il suo brano "Incoscienti giovani" è attualmente numero 1 nell'airplay radiofonico e nella top 5 FIMI, confermandosi come uno dei pezzi più amati dell'anno. Reduce da un tour nei palazzetti, Lauro si prepara a due eventi straordinari al Circo Massimo, il 29 giugno e il 1° luglio, per la prima volta in carriera.

La puntata offrirà anche un focus su temi di grande rilevanza, grazie alla partecipazione di ospiti come Romano Prodi, il virologo Roberto Burioni, la giornalista Cecilia Sala, gli editorialisti Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini. Spazio anche al mondo del cinema con Pupi Avati, che presenterà il suo nuovo film "L'orto americano".

Come sempre, la serata si chiuderà con il momento più spensierato di "Che Tempo Che Fa": "Il Tavolo". Accanto a Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, ci saranno ospiti d'eccezione come Gaia, che si esibirà con la sua hit sanremese "Chiamo io chiami tu", il comico Frank Matano, l'attore e scrittore Giobbe Covatta, oltre a Rosanna Fratello, Cristiano Malgioglio, Malandrino e Veronica e il mago Giucas Casella.