Oggi su Rai3 è andato in onda l'omaggio di Che tempo che fa a Gigi Proietti, che è stato ricordato attraverso le ospitate e gli aneddoti, come quello che lo legava a John Wayne: il video.

Anche Che tempo che fa ha voluto ricordare Gigi Proietti, oggi su Rai3 alle 14:50, con una raccolta di aneddoti raccontati direttamente dalla sua voce nelle varie ospitare di cui è stato protagonista fin dal 2003, anno "di nascita" della trasmissione di Fabio Fazio.

Tra i tanti video montati insieme per l'occasione, tra barzellette e sonetti in romanesco, l'omaggio di Che tempo che fa ha ricordato a tutti quella particolare "connessione" tra Gigi Proietti e John Wayne, che lui stesso ha raccontato, naturalmente tutta da ridere.

Più che l'attore americano, il fattaccio riguarda il suo doppiatore italiano più famoso, Emilio Cigoli - colui che gli ha dato la voce in Ombre rosse, Rio Bravo, Soldati a cavallo, La battaglia di Alamo... -, protagonista di una telefonata di lavoro che si è risolta in quella che il grande artista scomparso lunedì ha riassunto perfettamente come "gara di rutti".

L'aneddoto risale agli inizi della carriera di Proietti, quando, da giovane attore di belle speranze, per sbarcare il lunario aveva cominciato ad accettare anche lavori come doppiatore. Uno dei quali l'avrebbe visto impegnato proprio al fianco del grande Cigoli, che lui stesso non ha esitato a definire "la voce più bella della storia del doppiaggio", famoso per il tono profondo.

Ed è stato proprio il tentativo di impressionarlo già attraverso la cornetta del telefono a dar vita alla "gara di rutti" e a un altro splendido ricordo.

L'omaggio di Che tempo che fa si aggiunge a tutti quelli tributati, dalla RAI e dalle altre emittenti nazionali, a Proietti dallo scorso 2 novembre, giorno del suo 80° compleanno e, ironia della sorte, della sua dipartita.

Il ricordo trasmesso su Rai3 è andato in onda subito dopo i funerali di Gigi Proietti, che hanno visto l'intervento di tanti volti noti dello spettacolo italiano, da Enrico Brignano a Paola Cortellesi.