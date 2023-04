Che tempo che fa, ospiti 2 aprile 2023: Antonella Clerici e Gabriele Salvatores, stasera su Rai 3

Che Tempo Che Fa torna stasera 2 aprile su Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Antonella Clerici e Gabriele Salvatores, In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata: Antonella Clerici, uno dei volti più amati della tv italiana, reduce dal grande successo di The Voice Senior e The Voice Kids. Il Premio Oscar Gabriele Salvatores, nelle sale con il suo nuovo film, Il ritorno di Casanova; Enrico Brignano, nei teatri col nuovo spettacolo "Ma...diamoci del tu!"; Francesco Gabbani, live in anteprima col nuovo singolo "L'abitudine" e protagonista su Rai1 il 14 e il 21 aprile dello show "Ci vuole un fiore".

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Sabrina Arena, Professoressa associata di Istologia del Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino e a capo del Laboratorio di Translational Cancer Genetics dell'IRCC di Candiolo; il climatologo Luca Mercalli; l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l'inviato di Avvenire, Nello Scavo; Michele Serra.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Paola Perego; Simone Deromedis, vincitore lo scorso 26 febbraio a Bakuriani della prima medaglia mondiale italiana nella storia dello skicross; la Gialappa's Band; Mara Maionchi, commentatrice con Gabriele Corsi dell'Eurovision Song Contest 2023 in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Torna anche al tavolo Francesco Gabbani.