Che tempo che fa, ospiti 16 aprile 2023: Ed Sheeran, Nanni Moretti e Tommaso Paradiso

Che Tempo Che Fa torna stasera 16 aprile, dopo la pausa pasquale su Rai 3 a partire dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono il cantautore britannico Ed Sheeran, il regista Nanni Moretti e il cantante Tommaso Paradiso. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospite in esclusiva, Ed Sheeran: il cantautore dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards, si esibirà live con "Eyes Closed", singolo già #1 nel Regno Unito, che anticipa il nuovo album - ("Subtract"), in uscita il prossimo 5 maggio, l'ultimo della sua era decennale di "album matematici" e il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.

E ancora: Nanni Moretti, nelle sale dal 20 aprile col suo nuovo film Il sol dell'avvenire. Tommaso Paradiso, già in vetta nell'airplay radiofonico col nuovo singolo "Viaggio intorno al Sole"; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Matteo Bassetti, Direttore della SOC "Clinica Malattie Infettive" del Policlinico San Martino Ist di Genova e Professore Ordinario di malattie Infettive dell'Università degli studi di Genova, dove è anche direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive; il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello, in libreria col nuovo saggio "Passo Falso"; Marco Damilano; l'economista Tito Boeri; la direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, autrice del libro "Un autunno d'agosto"; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Alessandro Borghese, protagonista della seconda edizione di "Alessandro Borghese - Celebrity Chef"; il commentatore televisivo ed ex allenatore di basket Dan Peterson, per il quale, in suo onore, lo scorso 2 aprile l'Olimpia Milano ha ritirato la maglia numero 36; Enzo Miccio, in uscita col libro "Ditemi sempre di sì"; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Torna anche al Tavolo Tommaso Paradiso.