Che tempo che fa porta in tv Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia diventato virale sui social

La febbre sanremese ancora non è andata via. Dopo la conclusione del Festival, tutti gli artisti sono in giro per le varie trasmissioni a promuovere i singoli. E ora è il turno di Gaia. L'ex stella di Amici è arrivata alla corte di Fabio Fazio e a Che tempo che fa durante la puntata di domenica 9 marzo. Qui, oltre a essere tra gli ospiti del tavolo, ha eseguito anche la sua "Chiamo io chiami tu". Con lei anche il suo coreografo, Carlos Diaz Gandia, che, nelle ultime settimane, è diventato virale sui social.

Carlos Diaz Gandia e Gaia ballano insieme a CTCF

Nel corso della consueta puntata domenicale, nel salotto di Fabio Fazio è stata ospite anche Gaia, che con Chiamo io chiami tu si gode il suo momento di rinnovato calore da parte del pubblico. Il merito, però, è anche di Carlos Diaz Gandia. Di professione è coreografo e, grazie a un video diventato virale sui social, ha dato la giusta spinta alla canzone sanremese.

Sul Nove, la cantante si è esibita insieme a Carlos, riproducendo proprio la coreografia di Chiamo io chiami tu che tanto ha fatto sorridere il mondo di IG e di TikTok. Ma chi è il ballerino che è sulla bocca di tutti? Carlos nasce in Spagna nel 1995.

Ha lavorato con Mahmood, Will Smith, Lola Indigo, Nathy Peluso e Tony Effe. È sua la coreografia delle hit Tuta Gold e Sesso e Samba.

Inoltre è fondatore e CEO dell'Home Dance Studio di Valencia, centro per la formazione e la diffusione della cultura hip-hop e della danza urbana. Coi suoi workshop gira il mondo. Al curriculum c'è da aggiungere anche il fatto che è diventato un divo sui social (oltre che un meme). Un successo insperato che il conduttore ha voluto omaggiare nella sua trasmissione.