A Che Tempo Che Fa Fabio Fazio rischia di cadere nella botola in diretta, poi ironizza: "Salvo per miracolo"

Incidente per Fabio Fazio nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, che ha rischiato di cadere in una botola alle spalle di Claudio Baglioni.

Imprevisto per Fabio Fazio, durante la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera, domenica 26 gennaio. Il conduttore infatti, ha rischiato una rovinosa caduta mentre accoglieva in studio Claudio Baglioni, appena esibitosi nello studio di Nove.

Che Tempo Che Fa, la caduta di Fazio

Nel corso dell'ultima puntata, il conduttore è inciampato nella botola del pavimento. Mentre la botola si apriva dietro di lui, Fazio ha messo un piede dentro e stava per cadere dietro Claudio Baglioni. Fortunatamente, una persona della troupe è corsa a riprenderlo, evitandogli il peggio.

L'episodio non è passato inosservato, sia per Baglioni che ha iniziato a ridere che per Luciana Littizzetto, che poco dopo ha mostrato il filmato durante il suo intervento. Intanto, Fazio ha ironizzato subito: "Sono inciampato, non è successo niente" , per poi aggiugere che "Avverto in questi giorni un minimo, come si può dire in italiano? Sai quando non ti vogliono tutti proprio bene?"

Gli ospiti della puntata

Caduta a parte, nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, Baglioni ha annunciato il suo prossimo tour: si tratta della terza parte del Piano di Volo-Solo, con ben 110 concerti previsti in giro per l'Italia. In apertura invece, è stato dedicato un lungo segmento alla Giornata della Memoria. Per l'occasione, nel programma sono intervenute la poetessa e scrittrice Edith Bruck e la Senatrice a Vita Liliana Segre, raccontando la loro esperienza di deportate nei campi nazisti.

Liliana Segre in particolare, si è detta molto pessimista sul futuro, a causa dei sentimenti di odio che vede crescere nel Paese e non solo. La scorsa settimana invece, Fabio Fazio aveva accolto in studio Cecilia Sala e l'intervento di Papa Francesco.