Che Tempo Che Fa: Alessandro Siani, Lucio Corsi e gli altri ospiti di stasera 14 dicembre su NOVE

Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento del weekend con Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti principali della serata ci saranno l'attore comico Alessandro Siani e il cantante Lucio Corsi.

Chi sono gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa:

La puntata si preannuncia ricchissima di ospiti e momenti imperdibili. Tra i protagonisti in studio ci sarà Alessandro Siani, attualmente in tournée nei teatri italiani con il nuovo one man show Fake News. Spazio anche alla grande cucina con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici della 15ª edizione di MasterChef Italia.

Momento musicale molto atteso con Lucio Corsi, l'artista più cercato su Google Italia nel 2025, che si esibirà dal vivo per la prima volta con il nuovo singolo Notte di Natale, pubblicato lo scorso 21 novembre. Ampio spazio all'attualità e al dibattito con ospiti di primo piano: Roberto Saviano, l'economista Carlo Cottarelli, la giornalista Cecilia Sala, l'editorialista di la Repubblica Massimo Giannini

Alessandro Siani

E ancora lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, autore del libro Farsi Male. Variazioni sul masochismo, Silvio Garattini, Presidente dell'Istituto Mario Negri IRCCS, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, e Michele Serra.

Il Tavolo: tra comicità e leggerezza

A chiudere la serata, come da tradizione, Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, con una vera e propria parata di volti amatissimi dal pubblico: Serena Autieri, in libreria con Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città, Enzo Iacchetti, Alessia Marcuzzi, Giovanni Esposito, tra cinema e teatro con Jay Kelly e Benvenuti in casa Esposito, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella e ancora Alessandro Siani.