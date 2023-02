Che Dio ci aiuti 7, trama della sesta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono l'undicesimo e il dodicesimo.

La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di La gara della vita e Il senso di ogni cosa. La prossima puntata, eccezionalmente, andrà in onda giovedì 23 febbraio.

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 11 - La gara della vita

Azzurra cerca in tutti i modi di far passare del tempo insieme a Sara e Emiliano, convinta che possano essere la famiglia perfetta per Elia. Cate è innamorata di Giuseppe, ma le cose tra i due non si concretizzano. Ettore invece presenta i suoi genitori a Ludovica e i due hanno un momento di vicinanza e intimità. Suor Costanza, intanto, è terrorizzata dall'operazione cui deve sottoporsi, ma grazie al supporto di Azzurra e alla storia di Eva, un'atleta non vedente, capirà che nella vita non bisogna farsi fermare dalle proprie paure.

Episodio 12 - Il senso di ogni cosa

Azzurra prosegue il suo piano per far mettere insieme Emiliano e Sara. Suor Teresa è dalla sua parte, ma prima mette alla prova Sara per accertarsi che possa essere una buona madre per Elia. Intanto Ettore evita in tutti i modi Ludovica e Cate cerca di fare la sostenuta con Giuseppe. L'arrivo della famiglia di Emiliano crea scompiglio nel convento: lo psichiatra assume atteggiamenti inconsueti a causa del peso delle aspettative dei genitori e del confronto con il fratello Seba.

Cast:

La puntata di stasera di Che Dio ci aiuti va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi si potranno seguire in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni.