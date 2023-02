Che Dio ci aiuti 7, trama della settima puntata con Orietta Berti guest star, stasera su Rai1

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il tredicesimo e il quattordicesimo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di Fratelli e sorelle e Il mio angelo.

Cosa Vedremo Stasera

Orietta Berti sarà la guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7. L'artista, che interpreterà se stessa, nella fiction soffre di attacchi d'ansia e chiede aiuto ad Emiliano, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon.

EPISODIO 13 - Fratelli e sorelle

Nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti. Forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una dating app, ma i loro appuntamenti si rivelano fallimentari. Emiliano intanto rischia il licenziamento dopo essere stato accusato di aver compromesso un trial farmacologico. Azzurra lo aiuta nel tentativo di scagionarlo.

Che Dio ci aiuti: una foto della serie

EPISODIO 14 - Il mio angelo

Suor Teresa dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà̀ l'assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si coalizzano dando lezioni sulle donne al piccolo Elia. Cate indaga con Azzurra su Ettore, che sembra nasconda un segreto su una ragazza che frequenta.

Cast:

La puntata di stasera di Che Dio ci aiuti va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi si potranno seguire in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni. Qui trovate l'intervista a Elena Sofia Ricci.