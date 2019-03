Che Dio ci aiuti 6: quando arriveranno i nuovi episodi?

Marica Lancellotti

Tutti si chiedono quando e se arriverà Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 durante la prossima stagione televisiva, con altri 10 nuovi episodi dedicati a Suor Angela. Ma come, starete pensando, non si è appena chiusa la stagione 5? Sì, e non poteva dare frutti migliori per Elena Sofia Ricci e colleghi.

Gli ascolti del finale di stagione hanno infatti premiato la squadra di Che Dio ci aiuti con quasi 6 milioni di spettatori, rimasti a casa giovedì 22 marzo per salutare Suor Angela, per un totale di 25.5 punti di share. Inutile dire che le suore di Rai1 hanno vinto la prima serata sbaragliando la concorrenza. Elena Sofia Ricci aveva anche preparato un discorso di ringraziamento da pronunciare insieme ad alcune co-star, visti i risultati sempre sorprendenti nonostante si tratti ormai del quinto anno consecutivo di messa in onda. L'emozione, però, ha preso il sopravvento, così il video è stato girato lo stesso, ed è stato comunque diffuso sulla sua pagina Instagram, ma mostra l'attrice che piange commossa dal grande affetto del pubblico.

Intanto è stata la stessa Ricci, in un'intervista, a dichiarare che, come tutti immaginavamo, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti ci sarà, ma arriverà un po' più tardi del previsto: "Ci sarà da aspettare. Io sto per iniziare un'altra serie e per i prossimi due anni ho preso degli impegni a teatro che è la mia palestra [...] Per un po' di tempo si dovranno accontentare delle repliche e poi vedremo [...] Se viene un'idea bella ci sarà una sesta serie, altrimenti aspetteremo finché non arriverà l'idea giusta". A quanto pare, però, la trovata giusta è già arrivata: il produttore Luca Bernabei e le sceneggiatrici hanno annunciato, in concomitanza con il finale della quinta stagione, di aver messo la creatività già in moto. "Stiamo già pensando alla sesta stagione. Non possiamo rivelare i dettagli, ad esempio cosa succederà ad Azzurra (Francesca Chillemi) e se Nico (Gianmarco Saurino) ci sarà" ma il prosieguo sembra più che assicurato. E non solo per quei milioni di spettatori che attenderanno pazienti, ma anche per quel finale apertissimo andato in onda solo poche ore fa.